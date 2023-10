Acquista lo spazzolino smart Oral-B iO6n, in regalo Amazon Echo Pop!

La Festa delle Offerte Prime si è ormai conclusa da due giorni, ma Amazon riserva ancora molte offerte ai suoi clienti, alcune delle quali sono così convenienti da far invidia al Black Friday. Fra le Promozioni più interessanti segnaliamo l'ottimo spazzolino smart Oral-B iO6n, l'alleato perfetto per chi vuole migliorare drasticamente la propria igiene orale, con la qualità garantita da uno dei brand fra i migliori al mondo. Grazie a una promozione speciale, acquistandolo ad appena 119,99€ riceverete in regalo il bellissimo Echo Pop!

Si tratta di una promozione davvero eccezionale che vi permetterà di acquistare due ottimi dispositivi smart al prezzo di uno, dato che sempre su Amazon l'Oral-B iO6n viene venduto da solo alla stessa cifra. Infatti, i prodotti insieme costano 254,98€, che scendono a soli 119,99€ grazie all'importante sconto del 53%.

Oral-B iO6n e Amazon Echo Pop, chi dovrebbe acquistarli?

Lo spazzolino elettrico smart iO6n è la scelta perfetta per chi vuole mantenere sani denti e gengive con l'aiuto delle caratteristiche smart di questo modello: infatti, il dispay interattivo vi mostrerà informazioni utili come, ad esempio, la modalità di spazzolamento, per aiutarvi a ottenere una pulizia completa senza danneggiare le gengive.

Insieme a questo eccezionale spazzolino smart riceverete anche il bellissimo Echo Pop, l'altoparlante intelligente con Alexa integrata che vi permetterà di ascoltare la vostra musica preferita quando e dove vorrete. Potrete anche chiedere ad Alexa di impostare un timer, fare ordini su Amazon, effettuare telefonate e molto altro. Perfetto per gli amanti della musica, Echo Pop è anche l'ideale per chi vuole ampliare la propria rete domotica: infatti, potrete usarlo come hub per controllare i dispositivi connessi semplicemente con la vostra voce.

Grazie a questa promozione unica e super conveniente, poi, potreste anche pensare di acquistare l'iO6n insieme all'Echo Pop per portavi avanti con i regali natalizi, perché in questo modo farete felici due persone con prodotti di ottima qualità spendendo davvero poco! Tuttavia, non sappiamo per quanto tempo ancora questa offerta sarà disponibile, per cui vi invitiamo caldamente ad approfittarne il prima possibile.

Ciò detto, vi rimandiamo alla , dove potrete scoprirne le altre caratteristiche.

