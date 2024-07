Acquista pesto Tigullio, e scopri come vincere uno splendido set di piatti!

Scoprite i sapori autentici della Liguria e arricchite la vostra tavola con il concorso "Incontri di Gusto" di Tigullio. Questa iniziativa combina la passione per la cucina italiana di qualità con l'interesse per il design contemporaneo. Fino al 30 settembre 2024, potrete partecipare per vincere un elegante set di piatti per quattro persone. Partecipare è semplice e vi permetterà di gustare le specialità della tradizione culinaria ligure mentre tentate la fortuna.

Concorso Tigullio, come partecipare

Acquistate tre confezioni di pesto Tigullio in un'unica soluzione, includendo almeno una delle nuove varianti "Cacio e Pepe" o "Ricotta e Pistacchio". Queste nuove ricette uniscono la tradizione ligure con sapori apprezzati in tutta Italia. Dopo l'acquisto, conservate lo scontrino e visitate il portale web dedicato alla promozione per registrare i vostri dati personali e quelli relativi all'acquisto. Scoprirete immediatamente se avete vinto.

Il concorso mette in palio 20 set di piatti firmati 23Bassi, ciascuno del valore di 380€ (IVA esclusa). Ogni piatto è decorato con i simboli architettonici di Palermo, trasformando ogni pasto in un viaggio visivo attraverso la città siciliana. Il set è ideale per aggiungere un tocco di eleganza e cultura ai vostri pasti, impressionando amici e familiari.

Se non doveste vincere immediatamente, non scoraggiatevi. Conservate lo scontrino del vostro acquisto. Entro il 31 ottobre 2024, ci sarà un'estrazione di recupero dei premi non assegnati, offrendo una seconda opportunità di vincere il set di piatti. La possibilità di vincere rimane fino alla fine.

Per maggiori dettagli sulla promozione, le modalità di partecipazione e per consultare il regolamento completo, visitate il sito ufficiale della promozione Tigullio. Troverete tutte le informazioni necessarie per partecipare correttamente e aumentare le vostre possibilità di vittoria.

