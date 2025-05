Se siete alla ricerca di un robot aspirapolvere top senza superare i 500€, Mediaworld ha una sorpresa che potrebbe davvero stupirvi. In questi giorni è infatti in promozione il ROBOROCK Qrevo Plus a soli 499€, con uno sconto di ben 300€ rispetto al prezzo originale di 799,99€. Un’occasione imperdibile per dotarsi di uno dei robot più avanzati nella fascia medio-alta del mercato, capace di rivoluzionare la vostra routine di pulizia domestica.

ROBOROCK Qrevo Plus aspirapolvere robot, 60 W, chi dovrebbe acquistarlo?

Il cuore tecnologico del ROBOROCK Qrevo Plus è la navigazione PreciSense LiDAR, che effettua una scansione a 360° dell’ambiente per creare mappe dettagliate. Questo sistema consente al robot di muoversi con estrema precisione anche in ambienti complessi, evitando ostacoli e pianificando percorsi ottimizzati. Il tutto è accompagnato da una potente aspirazione HyperForce da 7.000 Pa, che garantisce la rimozione efficace di sporco, peli e polvere sia su superfici dure che su tappeti.

A rendere ancora più efficiente la pulizia ci pensano le spazzole DuoRoller, realizzate in gomma e prive di setole, ideali per evitare grovigli e raccogliere anche i detriti più fini. Inoltre, il sistema con doppio panno rotante esercita una pressione costante e gira a 200 giri/minuto, assicurando una pulizia profonda anche sulle macchie più ostinate. I panni, inoltre, si sollevano automaticamente in caso di pavimenti delicati, proteggendo ogni superficie della vostra casa.

Infine, la stazione multifunzionale del Qrevo Plus svuota il serbatoio della polvere e lava i panni rotanti in modo automatico, minimizzando la necessità di interventi manuali. Con la tecnologia Reactive Tech, il robot è in grado di rilevare ed evitare ostacoli, mentre la pulizia adattiva gli consente di adeguarsi in tempo reale alle diverse tipologie di pavimento e al livello di sporco. Un concentrato di tecnologia e praticità, ora disponibile a un prezzo che non potete lasciarvi sfuggire.