Addio zone morte: AVM FRITZ!Repeater 1200 AX in SUPER SCONTO! (-30%)

Se siete alla ricerca di una soluzione per potenziare la vostra rete Wi-Fi domestica, eliminando le fastidiose zone morte e godendo di una connessione ultraveloce in ogni angolo della casa, allora non potete lasciarvi sfuggire questa offerta su Amazon. L'AVM FRITZ!Repeater 1200 AX è ora disponibile al prezzo straordinario di 66,99€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo originale di 95,99€. Un'opportunità imperdibile per chi desidera migliorare significativamente la propria esperienza di navigazione!

AVM FRITZ!Repeater 1200 AX, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo ripetitore Wi-Fi 6 è la soluzione ideale per gli utenti esigenti che necessitano di una copertura di rete estesa e prestazioni elevate. È particolarmente indicato per abitazioni o uffici di medie e grandi dimensioni, dove la connessione del router principale fatica a raggiungere ogni angolo. Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6, questo dispositivo offre velocità impressionanti fino a 2.400 Mbps sulla banda a 5 GHz e 600 Mbps su quella a 2,4 GHz. La selezione automatica intelligente garantisce sempre la connessione ottimale per ogni dispositivo.

Il FRITZ!Repeater 1200 AX brilla particolarmente in ambienti domestici ricchi di dispositivi smart. Con il supporto ai canali da 160 MHz e la compatibilità con reti Mesh, questo repeater assicura una connessione fluida e stabile per smart TV, console, tablet, smartphone e dispositivi IoT. La facilità di installazione lo rende accessibile anche agli utenti meno esperti, mentre le sue prestazioni avanzate soddisfano le esigenze dei professionisti più esigenti.

Uno dei punti di forza di questo dispositivo è la sua versatilità. Oltre a fungere da ripetitore Wi-Fi, può essere utilizzato come access point grazie alla porta LAN Gigabit integrata. Questa caratteristica lo rende ideale per creare nuovi punti di accesso wireless in aree della casa dove il cablaggio Ethernet è già presente. Inoltre, la tecnologia Mesh garantisce una transizione fluida tra i vari punti di accesso della rete, assicurando sempre la migliore connessione possibile mentre vi spostate all'interno della vostra abitazione.

Con un prezzo scontato di soli 66,99€, l'AVM FRITZ!Repeater 1200 AX rappresenta un investimento eccellente per chiunque desideri ottimizzare la propria rete domestica. La combinazione di tecnologia Wi-Fi 6 avanzata, supporto Mesh e facilità d'uso lo rende una scelta vincente per migliorare drasticamente la vostra esperienza di navigazione.

Vedi offerta su Amazon