Aerei in Europa a rischio sicurezza, è la Russia a sabotare i sistemi GPS?

Articolo 3 di 5

Timberland, Vans, North Face e altri: Rubati i Dati di 35 Milioni di Clienti

Dati personali di oltre 35 milioni di clienti sono stati compromessi in un attacco ransomware a dicembre, secondo quanto dichiarato dalla VF Corporation, titolare di marchi come Vans, Timberland, The North Face e altri.