Affrettati: Echo Show 5 in OFFERTA per l'ultimo giorno di shopping natalizio!

Se siete alla ricerca di un dispositivo smart compatto e versatile, Echo Show 5 è l’acquisto perfetto. Oggi potete trovarlo su Amazon al prezzo scontato di 64,99€, rispetto al precedente prezzo di 109,99€. Un’occasione imperdibile per portare la tecnologia Alexa nella vostra casa, risparmiando notevolmente. Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra sezione inerente agli articoli smart home e IoT per ulteriori consigli.

Echo Show 5, chi dovrebbe acquistarlo?

Echo Show 5 è il dispositivo ideale per chi desidera una soluzione tecnologica compatta ma potente. Dotato di uno schermo touch da 5,5 pollici, permette di accedere a una vasta gamma di funzionalità con semplicità. Potrete controllare il meteo, seguire le notizie, fare videochiamate e gestire i vostri dispositivi di Casa Intelligente compatibili direttamente dalla vostra voce.

Questo smart display non solo offre un’esperienza visiva migliorata, ma garantisce anche prestazioni audio superiori. Grazie a bassi più profondi e voci più nitide, potrete ascoltare musica o podcast su servizi come Amazon Music, Spotify e Prime Video con una qualità audio eccellente.

La videocamera integrata da 2 MP è un alleato prezioso per mantenervi sempre in contatto con amici e familiari. Con la funzione Drop In, potrete effettuare videochiamate rapide o controllare in tempo reale cosa succede a casa. Inoltre, potrete utilizzare le vostre foto personali come sfondo grazie ad Amazon Photos, trasformando l’Echo Show 5 in una cornice digitale.

Per chi si preoccupa della privacy, il dispositivo è dotato di un copri-telecamera integrato e di un pulsante per disattivare i microfoni, garantendo il massimo controllo sui vostri dati personali. L’offerta di 64,99€ è valida per un periodo limitato, ed effettuando l’ordine oggi, riceverete il prodotto prima di Natale. Non perdete l’occasione di fare un regalo tecnologico e funzionale ai vostri cari o di rendere la vostra casa più smart.

Vedi offerta su Amazon