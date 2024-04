Aggiungi l'illuminazione smart al tuo TV con poco più di 100€!

Avete sempre desiderato di avere un'illumiazione smart simile a quella dei TV Philips Ambilight anche sul vostro televisore? Ecco la soluzione che fa per voi, infatti con questo kit Govee Envisual TV T2 potrete aggiungere facilmente delle luci smart sincronizzate a qualsiasi smart TV. Questa striscia LED innovativa per TV da 55-65 pollici è progettata per adattarsi anche ai modelli ultrasottili, offrendo una corrispondenza dei colori in tempo reale grazie alla sua tecnologia Envisual con doppia telecamera. Potete acquistarla ora su Amazon a un prezzo speciale di 104,49€, con uno sconto del 30% rispetto al prezzo consigliato.

Kit Govee Envisual TV T2 con Doppia Telecamera, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Govee Envisual TV T2 con doppia telecamera è un prodotto ideale per coloro che desiderano migliorare l'esperienza di visione del proprio televisore a un nuovo livello di immersione, in particolare per chi possiede TV da 55 a 65 pollici. Se siete appassionati di film, serie tv o amanti dei videogiochi e cercate un modo per trasformare il vostro spazio di intrattenimento in una vera e propria esperienza sensoriale, questo dispositivo offre una soluzione tecnologica avanzata adatta a soddisfare le vostre esigenze. Grazie alla tecnologia Govee Envisual, la corrispondenza dei colori in tempo reale espande visivamente i contenuti dello schermo nell'ambiente circostante, creando un'atmosfera coinvolgente e vibrante.

Adatto anche per TV ultrasottili grazie alla sua struttura di montaggio innovativa, il Govee Envisual TV T2 è semplice da installare e configurare. Per gli utenti che amano personalizzare i propri ambienti, la distribuzione densa delle perle luminose RGBIC e le varie modalità tra cui scegliere, inclusa una modalità musica migliorata, rendono possibile creare l'atmosfera perfetta per ogni occasione. Che vogliate animare le vostre feste con colori accattivanti o immergervi completamente nei vostri giochi e film preferiti, questo dispositivo è la scelta ideale per chi non vuole compromessi in termini di qualità e flessibilità di utilizzo.

Con un prezzo scontato di soli 104,49€, il Govee Envisual TV T2 rappresenta una scelta eccellente per chi desidera migliorare l'esperienza di intrattenimento domestica. La sua facilità di installazione, unita alle funzionalità avanzate come il controllo tramite Alexa e Google Assistant, rende questo prodotto un must-have per appassionati di film, videogiochi e musica. Vivacizzate il vostro intrattenimento domestico con colori accattivanti e personalizzabili grazie a questa innovativa striscia LED.

