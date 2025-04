Air Up e la rivoluzione dell'olfatto che diventa "gusto" | Intervista

Lena Jüngst

Ebbene, lavoriamo sempre su nuove soluzioni per migliorare l'esperienza Air Up,

dall'esplorazione di nuove combinazioni di aromi, nuovi prodotti, accessori, ecc.

Alcuni esempi freschi sono the Straw (una cannuccia riutilizzabile che consente agli

utenti di gustare i sapori Air Up con qualsiasi tazza) o il Batman Sipper (in

collaborazione con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products).

Inoltre, abbiamo recentemente lanciato Air Up+, una linea di compresse idrosolubili

progettate per supportare le esigenze di salute quotidiane. Già disponibili nei Paesi

Bassi e in Germania, forniscono vitamine e nutrienti essenziali senza additivi

superflui, allineandosi perfettamente con la nostra missione di offrire soluzioni di

idratazione più intelligenti. E altre novità sono presto in arrivo! Il futuro

dell’idratazione si sta evolvendo e Air Up è orgogliosa di fare da apri-strada.

Continueremo a innovare per offrire esperienze nuove ed entusiasmanti ai nostri

clienti in tutto il mondo.