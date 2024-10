AIXI: La Rivoluzione delle Smart TV firmata Andrea Iervolino

Il mercato dell’intrattenimento domestico si prepara a una rivoluzione con il lancio di AIXI, la nuova Smart TV che promette di cambiare il modo in cui fruiamo i contenuti digitali.

Questa innovativa TV, frutto dell’intuizione del produttore cinematografico Andrea Iervolino, unisce un’ampia libreria di contenuti inclusi nel prezzo e un sistema di rewarding unico nel suo genere.

Con l'obiettivo di offrire un'esperienza di visione senza precedenti, AIXI si distingue per l’accessibilità e per l'innovativo programma di fidelizzazione che premia gli utenti per il tempo trascorso davanti allo schermo.

Il punto di forza di AIXI è senza dubbio la sua straordinaria libreria di oltre 6.000 titoli tra film, documentari e serie TV, costantemente aggiornata e priva di interruzioni pubblicitarie.

Questo posiziona AIXI come la terza piattaforma mondiale per numero di contenuti, subito dopo i giganti del settore. La varietà dell’offerta garantisce intrattenimento per tutti i gusti, con un catalogo in continua evoluzione.

"Con AIXI ho voluto creare qualcosa di speciale per l'intrattenimento domestico." dichiara Andrea Iervolino. "Non si tratta solo di una Smart TV con una grande libreria di contenuti, ma di un'esperienza completa che combina qualità, accessibilità e innovazione. Poter accedere a più di 6.000 titoli senza abbonamenti e senza pubblicità è un vero passo avanti per gli amanti del cinema e delle serie TV."

Oltre all'accesso illimitato ai contenuti, AIXI introduce un sistema di rewarding innovativo: il programma TTU Coin. Ogni minuto trascorso guardando la TV si trasforma in un’opportunità, poiché gli utenti accumulano TTU Coin che possono utilizzare per acquistare prodotti o partecipare ad aste esclusive tramite l’app Tatatu, la piattaforma social ed e-commerce associata. Gli spettatori possono scegliere tra oltre 5.000 articoli disponibili su Tatatu o partecipare ad aste quotidiane per vincere prodotti ed esperienze speciali.

Questo sistema di rewarding rappresenta un’ulteriore attrattiva per i consumatori, offrendo un incentivo tangibile per il tempo trascorso a guardare i propri contenuti preferiti. Un'idea che, secondo Iervolino, rende l'esperienza di visione interattiva e coinvolgente.

AIXI è disponibile in vari formati, dai 32” ai 65”, con opzioni di display LED o QLED ad alta risoluzione che vanno dal 2K al 4K. Le TV sono equipaggiate con funzionalità avanzate come il controllo vocale, il sistema operativo webOS e un’interfaccia user-friendly che ne facilita l’uso.

Inoltre, AIXI si distingue per il suo posizionamento competitivo sul mercato. Andrea Iervolino sottolinea che il lancio avviene in un momento cruciale, durante la peak season del tech e il periodo natalizio, offrendo un'idea regalo unica.

"Grazie al suo prezzo competitivo e ai contenuti inclusi a vita, AIXI non solo si distingue come un'ottima scelta regalo, ma rappresenta un'opportunità per i punti vendita di stimolare l'interesse dei consumatori e incrementare le vendite."

AIXI si inserisce in un contesto in cui i consumatori sono sempre più attenti al valore intrinseco dei prodotti che acquistano. Con una library inclusa e un sistema di rewarding unico, AIXI offre molto più di una semplice Smart TV. È un'esperienza completa che unisce tecnologia, intrattenimento e premi, rendendo ogni minuto trascorso davanti allo schermo un'opportunità di guadagno.

Il lancio di AIXI è previsto per fine novembre 2024, con distribuzione nei principali negozi di elettronica come Euronics, Expert e Unieuro.

Con questa novità, Andrea Iervolino, già affermato produttore cinematografico internazionale, espande la sua esperienza nel settore del tech, introducendo un prodotto che potrebbe ridefinire il modo in cui fruiamo l’intrattenimento domestico.