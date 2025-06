Quando si parla di TV OLED nella fascia intorno ai 1.000€, la scelta ricade quasi sempre su LG, leader indiscusso di questo segmento. Tuttavia, con la nuova offerta Unieuro che propone la Samsung OLED S90D da 65” a soli 899€, vale davvero la pena riconsiderare le proprie priorità. Questo televisore non solo sfida LG sul prezzo, ma alza l’asticella dell’innovazione grazie al processore NQ4 AI Gen2, che sfrutta ben 20 reti neurali per migliorare la qualità dell'immagine e del suono in tempo reale, garantendo una visione 4K nitida e ottimizzata per ogni contenuto, dai film alle piattaforme OTT, fino ai videogiochi.

Samsung OLED QE55S90D, chi dovrebbe acquistarla?

Dal punto di vista visivo, la Samsung S90D è un concentrato di tecnologia. Il pannello OLED con supporto HDR+ offre neri profondi, bianchi brillanti e una vividezza cromatica che non teme confronti. La tecnologia OLED HDR+ permette un’analisi scena per scena, elevando contrasto e luminosità in ogni singolo pixel. A questo si aggiunge la certificazione PANTONE, che garantisce la fedeltà nella riproduzione di oltre 2.000 colori, offrendo così un’esperienza visiva straordinariamente autentica e realistica, in grado di soddisfare anche gli spettatori più esigenti.

Per chi ama giocare, questa TV è un vero e proprio sogno. Il Gaming Hub integrato, la frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz con Motion Xcelerator, il supporto a FreeSync Premium e la Game Bar trasformano la Samsung S90D in una macchina perfetta per il gaming. Inoltre, grazie alla Modalità di gioco AI Auto, il televisore ottimizza automaticamente le impostazioni in base al tipo di gioco in uso. Un’esperienza fluida, reattiva e coinvolgente, senza necessità di console grazie al cloud gaming direttamente integrato.

Infine, anche dal punto di vista dell’esperienza d’uso quotidiana, Samsung punta in alto. Il sistema operativo Tizen offre centinaia di contenuti gratuiti, l'integrazione con SmartThings rende il TV il cuore della casa intelligente e funzioni come la Modalità EyeComfort, il Real Depth Enhancer e l’audio Dolby Atmos completano un’offerta estremamente avanzata. A 899€, la Samsung S90D è una proposta difficile da ignorare: non solo per il prezzo aggressivo, ma perché offre un pacchetto tecnologico che può seriamente mettere in discussione il primato di LG nel mondo OLED.