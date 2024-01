Al CES 2024 arriva il bidet intelligente dotato di comandi vocali

Kohler presenta al CES 2024 il PureWash E930, una soluzione più accessibile per chi desidera trasformare il proprio wc in uno smart, senza dover spendere $10.000 per un intero wc intelligente.

Al prezzo di $2.149 (1289,40 se lo si ordina tramite il sito ufficiale), questo sedile bidet, controllato vocalmente offre la possibilità di impartire comandi vocali al proprio wc. L'attrattiva dei sedili bidet è data dalla capacità di rendere più sofisticato e funzionale il wc attuale a una frazione del costo.

La novità del PureWash E930 risiede nella sua compatibilità con Amazon Alexa e Google Home, consentendo l'attivazione del bidet, dell'asciugatore ad aria calda e delle funzioni di pulizia UV tramite assistenti digitali. Inoltre, l'app Kohler Konnect permette di personalizzare preferenze e pre-impostazioni.

Il PureWash E930 offre un controllo remoto, sedile riscaldato, regolazione della temperatura e pressione dell'acqua, e diverse modalità di spruzzo, tra cui una specifica per bambini e una modalità "boost" a piena pressione.

Dotato di uno spruzzo oscillante o pulsante, assicura un comfort costante grazie al riscaldamento continuo dell'acqua. Il design, caratterizzato da una forma snella ed elegante, si adatta alla maggior parte dei water dalla forma allungata.

Inoltre, presenta alcune caratteristiche divertenti, come l'illuminazione a LED, rendendolo utilizzabile come luce notturna, offrendo l'esperienza di un wc intelligente senza doverne acquistare uno nuovo.

Oltre al PureWash E930, Kohler ha presentato altre tecnologie intelligenti per il bagno al CES. I ventilatori per il bagno Atmo, al costo di $266, combinano ventilazione e illuminazione intelligente, regolando automaticamente temperatura e umidità. È possibile personalizzare la velocità del ventilatore e la temperatura del colore della luce tramite l'app Kohler Konnect.

In aggiunta, Kohler introduce una nuova versione del controller doccia Anthem, Anthem Plus, al costo di $2.800, che consente il controllo completo di suono e illuminazione, l'aggiunta di vapore e la gestione di fino a 12 uscite d'acqua. Dotato di controllo vocale con Alexa e Google Home, offre anche nove preimpostazioni per vari scenari.

Il PureWash E930 è già disponibile per l'ordine, mentre i ventilatori per il bagno Atmo saranno disponibili nel primo trimestre del 2024, e l'Anthem Plus è previsto per febbraio 2024.