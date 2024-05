Questo drone è piccolo, funzionale e costa solo 34€!

Siete affascinati dal mondo della dronistica, ma il prezzo medio di questi dispositivi è sempre stato un ostacolo? Allora perché non date un'occhiata a questa offerta Amazon? Grazie ad uno sconto del 9% rispetto all'ultimo sconto applicato, è infatti disponibile a soli 34,39€ il piccolo, compatto e divertente drone IDEA12, dotato di due telecamere e una varietà di modalità di volo avanzate, e decisamente una scelta ideale per tutti i novelli appassionati di volo! Un prodotto davvero niente male che, per altro, include nel bundle persino un controller da collegare al proprio smartphone!

Drone IDEA12, chi dovrebbe acquistarlo?

Il drone IDEA12 rappresenta una scelta eccellente per gli appassionati di droni principianti o per chi, in generale, vuole divertirsi con una spesa decisamente contenuta, ideale anche come regalo per i piloti più giovani. Dotato di doppie telecamere, con una principale che offre riprese in 1080P HD e l'altra che assiste nel controllo di volo, questo drone è progettato per coloro che desiderano esplorare il mondo dall'alto senza particlolari complicazioni, ed approcciandosi al volo con un dispositivo semplice da utilizzare, ma divertente da pilotare.

Al netto del suo prezzo contenuto, questo drone è infatti dotato di alcune attenzioni tecniche che agevolano il volo per i principianti, come la presenza di una funzione per l'evitamento attivo degli ostacoli a 360° e la capacità di galleggiare a un'altezza stabile grazie al posizionamento a flusso ottico, garantendovi così una navigazione sicura e divertente.

Non solo, perché questo drone dispone anche di diverse modalità di volo facilmente impostabili, che agevolano, ad esempio, la realizzazione di foto e video dall'alto, di sperimentare il pilotaggio con controllo dei gesti, o di godere di un volo stabile e controllato anche all'aperto.

Al prezzo di 34,39€, diremmo quindi che si tratta indubbiamente di un ottimo affare, oltre che di un prodotto che potrebbe facilmente fare la gioia di utenti di tutte le età. Per questo, il nostro suggerimento è quello di fiondarvi subito sulla pagina dedicata all'offerta, approfittando ora dello sconto offerto da Amazon, portandovi così a casa questo splendido prodotto ad un prezzo, tutto sommato, davvero ridicolo!

Vedi offerta su Amazon