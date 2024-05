Con Sodastream non dovrai più acquistare acqua gassata! E che risparmio con lo sconto del 16%!

Se amate l'acqua frizzante ma i costi, sempre più elevati a causa dell'inflazione, rappresentano un peso per il vostro budget alimentare, allora la soluzione ideale per non rinunciare al piacere delle bollicine è sicuramente un pratico e conveniente sistema Sodastream. Ebbene, in tal senso sarete felici di sapere che, su Amazon, è attualmente in sconto del 16% il fantastico bundle Sodastream Terra Megapack, che grazie a questa offerta viene venduto a soli 69,99€, contro i circa 83€ del precedente ribasso già proposto dallo store (per quanto riguarda il prezzo consigliato, saremmo addirittura attorno ai 100€, quindi l'affare è decisamente invitante!

Gasatore d'acqua Sodastream Terra, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Sodastream Terra Megapack è l'ideale per coloro che vogliono ridurre il proprio impatto ambientale eliminazione l'utilizzo di bottiglie di plastica monouso, e allo stesso tempo apprezzano la praticità e il piacere di bere acqua frizzante ogni volta che desiderano. Questo prodotto, grazie alla sua capacità di trasformare l'acqua del rubinetto in acqua frizzante in pochi secondi e al suo sistema snap-lock che facilita il fissaggio della bottiglia, è facilmente utilizzabile da tutti, e vi permetterà di eliminare del tutto l'acquisto di acqua in bottiglia, risparmiando denaro, e impattando decisamente meno sull'ambiente.

Incluso nel Megapack trovate, quindi un gasatore di colore nero, un cilindro di anidride carbonica alimentare da 425gr capace di realizzare fino a 60 litri di acqua frizzante (una volta esaurito basterà semplicemente acquistarne uno nuovo), e tre bottiglie riutilizzabili, due da un litro e una da mezzo litro, che vi aiuteranno a tenere l'acqua in frigo, riducendo così l'uso della plastica.

Con Sodastream, dunque, potrete avere sempre a portata di mano la vostra personale scorta d'acqua frizzante, spendendo molto meno rispetto all'acquisto delle bottiglie al supermercato, ed impattando meno sull'ambiente. Un prodotto tanto semplice quanto efficiente che, venduto com'è con uno sconto totale del 30% (rispetto ai 99,90€ del prezzo originariamente richiesto!), rappresenta indubbiamente un affare da tenere in considerazione, specie in vista delle giornate calde!

Vedi offerta su Amazon