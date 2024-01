Xbox potrebbe perdere presto un’altra esclusiva

Il rumor di un possibile arrivo di Hi-Fi Rush, originariamente un'esclusiva console Xbox, su Nintendo Switch entro la fine del 2024 sta guadagnando sempre più terreno.

Le voci sono state inaugurate da NateTheHate, noto per accurate informazioni da insider, che ha annunciato durante il suo podcast che un titolo molto acclamato dalla critica, precedentemente disponibile solo su Xbox, sarebbe approdato su una console concorrente nel corso del 2024.

Le speculazioni sono cresciute ulteriormente con le affermazioni di vari utenti online, tra cui uno su ResetEra noto come lolilolailo, il quale ha indicato che il gioco in questione potrebbe essere Hi-Fi Rush e che la sua destinazione sarebbe la piattaforma Nintendo Switch.

Va notato che lolilolailo ha una storia in merito a dei leak relativi a Xbox, avendo fornito informazioni veritiere in passato riguardo alla serie Persona e ad ATLUS.

Hi-Fi Rush è stato uno dei giochi più sorprendenti del 2023, annunciato e rilasciato direttamente durante un evento Xbox Developer Direct, Il gioco ha ricevuto un'accoglienza incredibilmente positiva.

L'eventuale porting di Hi-Fi Rush su Nintendo Switch rappresenterebbe un significativo allargamento del bacino di utenza, visto che il gioco originariamente era limitato ai soli utenti Xbox e PC.

Nel passato, molte voci su trasposizioni di giochi sono risultate infondate, ma l'accuratezza delle informazioni precedenti fornite da lolilolailo in merito a Xbox potrebbe dare un certo peso a questa speculazione. Al momento, la notizia rimane non confermata ufficialmente, e i fan sono in attesa di ulteriori sviluppi.

Se la voce si rivelerà veritiera, sarà interessante vedere come Hi-Fi Rush, verrà accolto dalla community di giocatori su Nintendo Switch e se questo annuncio sarà in grado di bissare il successo ottenuto da Cuphead, e dai due Ori, quando vennero convertiti per la console ibrida di Nintendo. Resta da vedere se questo rumor si tradurrà in realtà e quale impatto avrà sul mercato.