AliExpress festeggia 15 anni! Codici sconto limitati, chi arriva prima risparmia

AliExpress celebra un traguardo importante: il suo 15° anniversario! Per festeggiare questo evento straordinario, la piattaforma ha deciso di lanciare una serie di codici sconto esclusivi, promettendo ai propri utenti i prezzi migliori mai visti prima. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti fondamentali da considerare se si desidera approfittare di queste offerte imperdibili.

Il primo punto cruciale riguarda la disponibilità dei codici sconto. AliExpress ha fatto sapere che i coupon rilasciati per il 15° anniversario sono in quantità molto limitata. Per questo motivo, è consigliato agire con rapidità. Chi si affretta ad approfittare delle offerte potrebbe ottenere risparmi significativi su una vasta gamma di prodotti. Il consiglio principale è di non perdere tempo e fare acquisti il prima possibile per non lasciarsi sfuggire l'opportunità di risparmiare.

15° anniversario Aliexpress, come si svolge l'evento?

Anche se i codici sconto sono già disponibili e riscattabili, il loro utilizzo effettivo partirà dal 17 marzo, giorno in cui inizierà ufficialmente l'evento. Questo è un momento atteso con impazienza dagli utenti di AliExpress, dato che la durata della campagna è relativamente breve, con la fine prevista per il 26 marzo. Questo significa che gli utenti hanno a disposizione solo una finestra di tempo limitata per approfittare delle offerte e ottenere i migliori sconti.

Non bisogna aspettare il 17 marzo per trovare occasioni vantaggiose. Dal 14 al 16 marzo, infatti, AliExpress propone un periodo di "preriscaldamento", con sconti che arrivano fino all'80%. Sebbene non si tratti delle offerte principali dell'anniversario, questa fase di anticipo promette comunque occasioni molto allettanti. Quindi, se siete spesso alla ricerca di offerte, questo è il momento giusto per fare acquisti a prezzi già vantaggiosi.

Durante l'anniversario di AliExpress, non mancheranno sconti su una vasta selezione di prodotti di marca. Gli utenti potranno trovare offerte incredibili su articoli elettronici, accessori, abbigliamento e molto altro. Un aspetto particolarmente interessante riguarda la gestione delle spedizioni. Molti prodotti di marca ora partono direttamente da paesi europei, il che significa che i tempi di consegna sono ridotti, con articoli che potrebbero arrivare in appena 4 o 5 giorni.

Ogni codice sconto rilasciato durante l'anniversario è utilizzabile una sola volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia. È importante notare che i codici non sono validi per i prodotti virtuali, né per la categoria dei telefoni cellulari. Pertanto, se state cercando sconti su questi tipi di articoli, dovrete fare affidamento solo agli sconti tradizionali che, ribadiamo, potrebbero comunque essere sostanziosi in questo periodo.

Dal 14 marzo, AliExpress offre anche un'opportunità divertente e interattiva per gli utenti: il gioco Shake and Win. Basta aprire l'app mobile di AliExpress e scuotere il telefono per avere la possibilità di vincere premi incredibili. I premi in palio includono articoli di grande valore come la Nintendo Switch, prodotti Xiaomi, Insta360 e ben 328 coupon da 220€. Insomma, un’occasione per vincere premi fantastici oltre a risparmiare sui propri acquisti.

AliExpress non solo offre sconti e codici esclusivi, ma garantisce anche una politica di restituzione molto favorevole. Gli utenti potranno restituire gratuitamente prodotti entro 15 giorni, mentre alcuni articoli potranno essere restituiti fino a 90 giorni. Inoltre, in caso di danni, perdita o mancata consegna del pacco dopo 45 giorni dall'acquisto, sarà possibile ottenere un rimborso completo. AliExpress supporta anche diversi metodi di pagamento, tra cui PayPal, per garantire la massima sicurezza durante gli acquisti.

Codici sconto per il 15° anniversario Aliexpress

ITAS2 : 2€ di sconto su un acquisto minimo di 19€

Come usare i codici sconto?

I codici sconto sono disponibili, ma per utilizzarli dovete prima "prenotarli". Per farlo, dovete essere loggati sull'app o sul sito di AliExpress. Solo dopo aver effettuato il login, potrete copiare i codici sconto dedicati e associarli al vostro account. In questo modo, i codici saranno considerati "prenotati" e potranno essere riscattati durante l'evento principale, che partirà ufficialmente il 17 marzo.

Prima che inizi l'evento il 17 marzo, approfittate di questi giorni per aggiungere al carrello i prodotti che desiderate acquistare. Preparate il carrello con attenzione, facendo attenzione a rispettare le soglie minime di acquisto per poter utilizzare i codici sconto (ad esempio, 19€ per il codice ITAS2, 39€ per ITAS6, e così via).

Una volta che l'evento sarà ufficialmente in corso, i codici sconto saranno attivi e potrete applicarli al vostro carrello per ottenere i risparmi. Ricordate che ogni codice sconto è valido una sola volta per utente, quindi scegliete con attenzione i prodotti su cui desiderate applicarlo.

