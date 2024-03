Aliexpress: questi 7 prodotti hanno sconti ASSURDI!

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato delle nuove offerte lanciate da AliExpress in occasione dell'anniversario, le quali fino al 28 marzo vi permettono di acquistare centinaia di prodotti con sconti fino al 70%. Dall'abbigliamento agli articoli tecnologici, passando per scarpe, accessori e prodotti per la casa, le promozioni offrono praticamente tutto ciò che si possa desiderare, il tutto a partire da pochi euro.

Proprio per aiutarvi a navigare in mezzo a questo mare di sconti abbiamo selezionato per voi 7 prodotti davvero imperdibili, soprattutto perché prodotti da brand noti come Logitech e Xiaomi. Non vi proporremo, dunque, delle "cinesate", bensì articoli effettivamente di qualità che potete acquistare su AliExpress a prezzi molto più bassi rispetto ad altri store.

Mouse Logitech G502 Hero | 35,09€ (-63%)

Il mouse Logitech G502 HERO è la scelta ideale per chiunque cerchi una soluzione solida, affidabile e accessibile per il proprio setup da gaming. Dotato di un sensore da 25.600 DPI e 11 pulsanti programmabili, è perfetto anche per i giochi più impegnativi come gli MMO. La gestione del peso consente di personalizzarlo al massimo, adattandolo alle proprie preferenze. Grazie alla tecnologia LIGHTSYNC, è possibile sincronizzare l'illuminazione RGB del mouse con quella del vostro setup, creando un'esperienza visiva coinvolgente. Inoltre, il lungo cavo vi offre la massima libertà di movimento, evitando preoccupazioni legate alla ricarica della batteria; potrete, dunque, concentrarvi completamente sul gioco senza il rischio che il mouse si scarichi nei momenti cruciali delle vostre partite.

Xiaomi Mi Band 8 | 36,39€ (-59%)

La Xiaomi Band, ora alla sua ottava generazione, continua a essere la scelta preferita del pubblico come smart band, rendendola perfetta per gli amanti dell'attività fisica o per coloro che cercano un braccialetto smart per gestire le chiamate e impostare le sveglie. Dotata di un'ampia gamma di modalità di allenamento monitorabili e sensori di alta qualità, che tracciano passi, calorie bruciate e persino il livello di ossigeno nel sangue durante l'esercizio, questa smart band offre una vasta gamma di funzionalità sportive e non solo. Tutto questo è presentato in un design accattivante, con un display OLED da 1,62 pollici che garantisce un'esperienza d'uso appagante e funzionale. In breve, la Mi Band 8 si distingue per il suo equilibrio tra design accattivante, funzionalità avanzate e affidabilità, rendendola non solo un dispositivo esteticamente gradevole, ma anche incredibilmente utile.

Microfoni lavalier Ulanzi J12 | 27,59€ (-59%)

I microfoni in stile lavalier del brand Ulanzi sono perfetti per tutti coloro che registrano video, a prescindere che sia per hobby o per lavoro. Sono, infatti, compatibili sia con smartphone Android e iOS che con PC e macchine fotografiche, assicurando un'ottima qualità di registrazione grazie alla spugnetta che sopprime i rumori ambientali e al chip Hi-Fi. La tecnologia Plug & Play consente di collegarli in pochi secondi al proprio dispositivo, mentre la capacità di ricezione di ben 3.2 metri li rende perfetti anche per coloro che si muovono durante le riprese. Nella confezione sono inclusi due ricevitori, per cui due persone possono utilizzarli contemporaneamente. Infine, la ricarica è semplicemente tramite Type-C.

Controller 8BitDo | 26,39€ (-62%)

8BitDo è un brand famosissimo quando si parla di controller, e in questo caso potete portarvi a casa un modello wireless compatibile con PC, Steam Deck e Android. La connessione wireless 2.4G assicura una latenza al minimo, mentre l'autonomia arriva fino a 25 ore, con un tempo di ricarica di appena 2 ore. Inoltre, a distinguere questi pad sono gli splendidi colori pastello e l'altissima qualità di fabbricazione, con texture progettata per migliorare il grip e layout uguale ai controller Xbox.

Cuffie wireless Baseus Bowie D05 | 25,09€ (-62%)

Se siete alla ricerca di un paio di cuffie wireless da utilizzare con smartphone, tablet o PC vi consigliamo il modello Bowie D05 di Baseus, dotate di audio spaziale 3D per farvi percepire i suoni a 360° e un'autonomia che arriva fino a 70 ore. I driver da 40mm in ciascun padiglione assicurano una qualità dell'audio eccellente, mentre è possibile connettere persino due dispositivi contemporaneamente; per esempio, le cuffie percepiranno automaticamente se il vostro telefono squilla, connettendosi istantaneamente e permettendovi di seguire la telefonata.

Tastiera meccanica wireless | 25,39€ (-62%)

Se siete amanti delle periferiche dal design retrò a fare al caso vostro è la tastiera K69, un modello meccanico wireless perfetto per PC ma anche per smartphone. Gli switch rossi garantiscono un'esperienza di digitazione ottimale, mentre i keycap in plastica PBT offrono durata e resistenza all'usura. La tastiera ha un layout standard di 100 tasti, compresi quelli funzione per una maggiore comodità, mentre è compatibile sia con la tecnologia wireless 2.4Ghz che con Bluetooth 5.0, ma potrete decidere di connetterla anche via cavo.

Smartphone Xiaomi Redmi 6 | 47,89€ (-41%)

Non avete letto male, lo smartphone Xiaomi Redmi 6 è in offerta a meno di 50€! Si parla di un dispositivo che, chiaramente, non offre le performance di un top di gamma, ma che comunque è ottimo per chi non ha molte pretese o cerca uno smartphone da usare per il lavoro. Il display HD da 5.45" ha una risoluzione di 1440x720p, mentre la fotocamera posteriore è da 13MP. La batteria da 3000 mAh garantisce una buona autonomia, con ricarica tramite Micro USB. Inoltre, vi sono 4GB di RAM e 64GB di memoria per l'archiviazione interna, espandibili tramite scheda micro SD.

