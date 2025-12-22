AliExpress torna a sorprendere con una nuova ondata di coupon dedicati ai grandi brand, proprio nel periodo più caldo dello shopping di fine anno. Con la promozione “Giornata dei brand”, la piattaforma mette a disposizione sconti extra utilizzabili da chiunque possieda un account, offrendo un’occasione concreta per risparmiare anche sugli acquisti natalizi. Se state cercando il momento giusto per concludere gli ultimi affari dell’anno, questo è senza dubbio uno dei più interessanti.

Giornata dei brand, perché approfittarne?

Grazie ai nuovi coupon, potete ottenere fino a 40€ di sconto aggiuntivo, semplicemente scegliendo il codice più adatto in base all’importo del vostro carrello. Le soglie di spesa sono pensate per coprire diverse esigenze, dai piccoli acquisti fino agli ordini più importanti, confermando ancora una volta la capacità di AliExpress di offrire affari che difficilmente si trovano su altre piattaforme.

La promozione è valida fino al 26 dicembre e, proprio per questo motivo, è improbabile che nella giornata del 25 vengano lanciate ulteriori iniziative speciali. Conviene quindi approfittare subito dei coupon disponibili, senza attendere oltre, per assicurarvi gli ultimi affari di fine anno e sfruttare al massimo le offerte ancora attive.

Di seguito trovate l’elenco completo dei coupon utilizzabili durante la promozione, da scegliere in base alla spesa che intendete effettuare. Usandoli nel modo giusto, potete ottenere un risparmio concreto e chiudere l’anno con acquisti intelligenti firmati AliExpress.

BDIT04 – 4€ di sconto su una spesa minima di 35€

– 4€ di sconto su una spesa minima di 35€ BDIT08 – 8€ di sconto su una spesa minima di 69€

– 8€ di sconto su una spesa minima di 69€ BDIT12 – 12€ di sconto su una spesa minima di 109€

– 12€ di sconto su una spesa minima di 109€ BDIT25 – 25€ di sconto su una spesa minima di 209€

– 25€ di sconto su una spesa minima di 209€ BDIT40 – 40€ di sconto su una spesa minima di 329€

