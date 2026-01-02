Juventus e Lecce si affrontano il 3 gennaio alle ore 18:00 in una sfida valida per il campionato di Serie A, un appuntamento importante sia per la classifica sia per gli equilibri del torneo. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN, piattaforma di riferimento per seguire il calcio italiano in questa stagione. La partita potrà essere vista comodamente da smart TV, PC, smartphone o tablet, una soluzione ideale anche per chi si trova all’estero e non vuole rinunciare allo spettacolo della Serie A: con un account attivo, infatti, è possibile seguire il match ovunque ci si trovi, nel rispetto delle condizioni del servizio. Lo streaming rappresenta quindi l’opzione più pratica per non perdere nemmeno un minuto della gara.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Juventus - Lecce in TV e streaming

La partita Juventus vs Lecce è prevista per le 18:00 del 3 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

Dal punto di vista dei precedenti e dello stato di forma, la Juventus arriva a questo incontro forte di una tradizione molto positiva contro il Lecce. I bianconeri hanno infatti segnato almeno un gol in ciascuna delle ultime 10 partite di Serie A disputate contro i salentini e, in caso di rete anche in questa sfida, potrebbero andare a bersaglio per più gare consecutive contro il Lecce nel massimo campionato per la prima volta nella loro storia. Un dato che conferma la continuità offensiva della squadra torinese in questo specifico confronto.

Anche il Lecce, però, mostra segnali incoraggianti guardando agli ultimi precedenti. I giallorossi sono andati a segno in entrambe le ultime due sfide di Serie A contro la Juventus e potrebbero trovare la via del gol contro i bianconeri per più partite di fila nella competizione per la prima volta dal periodo compreso tra febbraio 2006 e maggio 2009, quando riuscirono a segnare per tre incontri consecutivi. Un dettaglio che lascia intendere come la squadra salentina possa affrontare la trasferta con maggiore fiducia rispetto al passato.

Infine, il fattore campo resta storicamente favorevole alla Juventus. Nei 19 precedenti casalinghi contro il Lecce in Serie A, i bianconeri hanno perso una sola volta, raccogliendo 14 vittorie e 4 pareggi. L’unico successo dei salentini risale al 25 aprile 2004, un rocambolesco 4-3 con Marcello Lippi sulla panchina juventina e Delio Rossi su quella del Lecce. Un precedente lontano nel tempo, che conferma quanto sia difficile per il Lecce uscire indenne dallo Stadium (o dalle precedenti case bianconere), ma che aggiunge comunque un pizzico di imprevedibilità a una sfida tutta da seguire.

Probabili formazioni Juventus - Lecce

JUVENTUS (3-4-2-1) : Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti.

: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; David. All. Spalletti. LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ramadani, Maleh; Pierotti, Stulic, Sottil. All. Di Francesco.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.