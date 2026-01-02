Lazio vs Napoli apre il programma della Serie A del 4 gennaio con il calcio d’inizio fissato alle 12:30 allo Stadio Olimpico di Roma. Un match di grande richiamo, non solo per l’importanza della sfida in chiave classifica, ma anche per l’orario che lo rende particolarmente comodo da seguire in streaming. La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, piattaforma accessibile sia in Italia sia all’estero: una soluzione ideale per chi si trova fuori dai confini nazionali o per chi preferisce godersi l’incontro in streaming, da smartphone, tablet, smart TV o computer, senza vincoli di luogo.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Lazio - Napoli in TV e streaming

La partita Lazio vs Napoli è prevista per le 12:30 del 4 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

La Lazio arriva a questo appuntamento forte di una striscia positiva particolarmente significativa contro il Napoli. I biancocelesti sono infatti imbattuti da cinque incontri consecutivi di Serie A contro i partenopei (tre vittorie e due pareggi), un’inversione di tendenza netta rispetto al passato recente, quando avevano perso ben 10 dei 12 precedenti. Per ritrovare una serie più lunga senza sconfitte contro il Napoli nel massimo campionato bisogna tornare addirittura al 1965, quando la Lazio arrivò a 13 gare consecutive senza perdere contro gli azzurri.

Anche il fattore Olimpico racconta di un equilibrio crescente tra le due squadre. Le ultime due sfide di Serie A disputate a Roma tra Lazio e Napoli sono terminate in pareggio, interrompendo una serie di dieci confronti consecutivi senza segni “X” (due successi laziali e otto napoletani). Mai, nella storia della competizione, queste due squadre avevano pareggiato più partite consecutive in casa dei biancocelesti, a conferma di un confronto che negli ultimi anni si è fatto sempre più incerto e combattuto.

Grande attenzione infine alla sfida in panchina. Antonio Conte ha perso entrambi i precedenti in Serie A contro Maurizio Sarri, risalenti alla stagione 2019/20, quando guidavano rispettivamente Inter e Juventus. Sarri è l’unico allenatore che Conte ha affrontato almeno due volte nei cinque principali campionati europei senza mai riuscire a ottenere un risultato positivo. In caso di nuovo successo del tecnico della Lazio, Conte potrebbe diventare sconfitto per la terza volta consecutiva contro lo stesso avversario, evento finora verificatosi solo contro Pep Guardiola e Massimiliano Allegri. Un ulteriore motivo di interesse per una sfida che promette spettacolo, tattica e grande intensità.

Probabili formazioni Lazio - Napoli

LAZIO (4-3-3) : Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri.

: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri. NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. All. Conte.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.