Cagliari vs Milan apre il programma serale della Serie A di venerdi 2 gennaio, con fischio d’inizio fissato alle 20:45. Una sfida molto attesa sia dai tifosi presenti allo stadio sia da chi preferisce seguirla comodamente da casa o in mobilità. Il match sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e NOW, piattaforme accessibili anche dall’estero, ideali per chi si trova fuori dall’Italia o vuole evitare la TV tradizionale. Grazie allo streaming legale, sarà possibile non perdere neppure un minuto dell’incontro su smartphone, tablet, smart TV o PC, ovunque ci si trovi.
Dove vedere Cagliari vs Milan in TV e streaming
La partita Cagliari vs Milan è prevista per le 20:45 del 2 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Dazn e Sky.
Come arrivano le due squadre
Dal punto di vista dei precedenti, il Milan arriva in Sardegna forte di una tradizione decisamente favorevole. I rossoneri sono imbattuti da 14 partite consecutive contro il Cagliari in Serie A (10 vittorie e 4 pareggi): tra le squadre attualmente presenti nel massimo campionato, solo contro il Lecce il Milan vanta una striscia aperta più lunga senza sconfitte. Numeri che confermano come i sardi rappresentino, storicamente, un avversario spesso abbordabile per il Diavolo.
Attenzione però ai segnali delle ultime stagioni: dopo il 3-3 del novembre 2024 e l’1-1 dello scorso gennaio, Cagliari e Milan potrebbero pareggiare tre gare di fila in Serie A per appena la seconda volta nella loro storia, evento già accaduto solo tra aprile 1994 e febbraio 1995. Un dato che suggerisce una crescente competitività dei rossoblù, soprattutto nelle sfide più recenti.
Anche lontano da San Siro, il Milan ha costruito numeri solidissimi contro il Cagliari: una sola sconfitta nelle ultime 20 trasferte in Sardegna dall’inizio degli anni 2000 (12 vittorie e 7 pareggi). Tra le squadre affrontate almeno dieci volte in trasferta nello stesso periodo, solo contro l’Empoli i rossoneri vantano una percentuale migliore di match senza sconfitte. Un trend che rende il Milan favorito sulla carta, ma che non esclude una partita combattuta e tutta da seguire, anche in streaming.
Probabili formazioni Cagliari vs Milan
- CAGLIARI (4-3-3): Caprile; Zappa, Mina, Rodriguez, Idrissi; Adopo, Prati, Deiola; Palestra, Kilicsoy, Esposito. All. Pisacane.
- MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Leao. All. Allegri.
Come vedere la partita dall’estero
Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.