Inter e Bologna si affrontano il 4 gennaio alle ore 20:45 in una delle sfide più interessanti del turno di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma che consente di seguire la partita in streaming sia da smart TV che da dispositivi mobili come smartphone, tablet e PC. Una soluzione ideale non solo per chi preferisce la comodità dello streaming, ma anche per chi si trova all’estero: con un abbonamento attivo, infatti, è possibile accedere al servizio tramite l’app ufficiale, tenendo conto delle eventuali limitazioni territoriali previste dalla piattaforma.

Foto di Pexels da Pixabay

Dove vedere Inter e Bologna in TV e streaming

La partita Inter vs Bologna è prevista per le 20:45 del 4 gennaio e sarà trasmessa in diretta su Dazn.

Come arrivano le due squadre

L’Inter arriva a questo appuntamento in un ottimo momento di forma. I nerazzurri sono reduci da quattro vittorie consecutive in campionato e puntano al quinto successo di fila, traguardo che in questa stagione non è ancora stato raggiunto. L’ultima volta che la squadra milanese riuscì a mettere insieme una striscia più lunga risale al periodo tra novembre 2024 e gennaio 2025, quando arrivarono addirittura sei vittorie consecutive. Un ruolino di marcia che conferma la solidità del gruppo, anche se i precedenti contro il Bologna invitano alla prudenza.

Negli ultimi confronti di Serie A, infatti, l’Inter ha vinto solo una delle ultime cinque sfide contro i rossoblù (2 pareggi e 2 sconfitte), dopo aver ottenuto quattro successi nelle cinque precedenti. Inoltre, i nerazzurri hanno mantenuto la porta inviolata solo una volta nelle ultime otto gare contro il Bologna in campionato: il riferimento è alla vittoria per 1-0 del 9 marzo 2024 al Dall’Ara, segnale di come le partite tra queste due squadre siano spesso combattute e ricche di occasioni.

Il Bologna, dal canto suo, si presenta a San Siro con un dato statistico di grande rilievo: i rossoblù hanno segnato in ciascuna delle ultime 14 trasferte di Serie A contro l’Inter. Nella storia del torneo, solo il Milan è riuscito a fare meglio contro i nerazzurri, andando a segno per 20 gare esterne consecutive tra il 1989 e il 2009. Un trend che rende la sfida ancora più interessante e che lascia presagire una partita aperta, da seguire fino all’ultimo minuto.

Probabili formazioni Inter e Bologna

INTER (3-5-2) : Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu.

: Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. Chivu. BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All. Italiano.

Come vedere la partita dall’estero

Per chi si trova fuori dall’Italia e vuole seguire l'evento in diretta, la soluzione più semplice è affidarsi a una delle piattaforme ufficiali come DAZN, Sky Go o NOW, utilizzando però una delle migliori VPN. In questo modo sarà possibile collegarsi con un indirizzo IP italiano e accedere senza problemi alle trasmissioni in streaming, anche se ci si trova all’estero.