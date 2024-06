Amazon: 5 set lego in sconto che non puoi perdere

Con l'annuncio dello sfizioso LEGO Horizon nel corso del Summer Game Fest ci è tornata voglia di parlare di LEGO, proponendovi 5 set in sconto su Amazon che, a questo punto, non potete proprio perdere! Sfruttando sconti come quelli che vedrete qui di seguito potrete espandere la vostre collezione a prezzi molto convenienti, sfruttando le offerte su set particolarmente variegati. In questo articolo presenteremo infatti una selezione di cinque offerte LEGO fra le migliori attualmente disponibili su Amazon.

Parleremo solamente di articoli già disponibili e in pronta consegna, e anzi con offerte da prendere al volo. Invece, per quel che riguarda i nuovi preorder a tema LEGO che non dovreste lasciarvi scappare, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.

LEGO Icons piantine

Facenti parte della categoria LEGO Icons, queste piantine della collezione botanica, è un set di costruzione che permette di creare fiori artificiali in un vaso color terracotta. Potete trovare il set su Amazon al prezzo di soli 42,49 €, con uno sconto del 15%. Questa confezione degli iconici mattoncini include 758 pezzi per assemblare nove diverse piante artificiali, ispirate a specie di zone aride e tropicali, alcune delle quali sono piante carnivore. Non manca un elegante vaso di terracotta, perfetto per decorare la casa, uffici e ambienti vari. Di sicuro un regalo perfetto per le ragazze appassionate del mondo LEGO che vogliono vivere un'esperienza rilassante assemblando il tutto, a tal proposito, avete visto questo bouquet LEGO in sconto?

LEGO Star Wars imbarco sulla Tantive IV

L'imbarco sulla navetta imperiale Tantine IV è un imperdibile set per tutti gli appassionati dell'universo di Star Wars (a breve pronto ad arricchirsi con il videogioco Outlaws, ora in pre-ordine). Attualmente Amazon permette di fruire di uno sconto del 15%, potete quindi portarvi a casa questo gioiellino per soli 46,74€. Il set è una replica dettagliata della celebre astronave vista nella trilogia originale di Star Wars. La confezione include 502 pezzi con cui costruire un modello estremamente dettagliato, con il portellone principale addirittura apribile per lanciare in battaglia i personaggi. Non mancano le minifigure di Darth Vader, 2 Stormtrooper, 2 Trooper della flotta ribelle e il Capitan Antilles, tutte dotate di accessori e armi aggiuntive.

LEGO Technic - Pianeta Terra e Luna in Orbita

Direttamente da LEGO Technic, il fantastico set Pianeta Terra e Luna in Orbita è disponibile su Amazon al prezzo di 67,99€, scontato quindi del 15%. Abbiamo a che fare con un set di costruzioni pensato per bambini e bambine dai 10 anni in su, che dà il massimo sia per quel che riguarda il divertimento e sia per scoprire moltissime nozioni sull'astronomia. Per gli appassionati di motori invece, segnaliamo un'offerta del set LEGO Technic che non dovreste perdervi, la Ford Mustang Shelby GT500. Tornando al pianeta Terra, il modello da 526 pezzi fornisce una dettagliata visione del nostro pianeta, del Sole e della Luna in orbita, con i giovani appassionati che potranno girare una manovella per vedere come la Terra e la Luna orbitano attorno al Sole. Inoltre, non manca un indicatore dei mesi e delle fasi lunari per comprendere meglio come l'orbita terrestre influenzi le stagioni.

LEGO Icons - Ornitottero Atreides di Dune

Non può mancare fra queste offerte l'Ornitottero Reale Atreides di Dune, il quale fa parte del set LEGO Icons. Troviamo dei mattoncini ispirati in questo caso al film del 2021 - che potete recuperare con questa limited edition - ora acquistabili in sconto del 15%, a soli 140,24€. Sono presenti ben 1369 pezzi, i quali consentono di realizzare un modello con ali apribili e funzionanti. Si aggiungono poi 8 minifigure, tra cui personaggi importanti come Chani e il Barone Harkonnen. Ogni dettaglio del modello è accuratamente progettato per riflettere fedelmente il veicolo visto nel film, rendendolo un pezzo da collezione perfetto per i fan.

LEGO Stitch

LEGO Disney Stitch è un set destinato in questo caso ai più piccoli, e potete farlo vostro su Amazon al prezzo di 55,24€, con uno sconto del 15% dal prezzo originale di 64,99€. Grazie alla conveniente offerta potrete assemblare il simpatico personaggio di Stitch che presto rivedremo nel remake in arrivo. Il set da 730 pezzi include parti mobili per dar vita a diverse pose per il personaggio, una camicia hawaiana da costruire e addirittura un cono gelato, le personalizzazioni non mancano di certo!

