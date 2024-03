Dune, EDIZIONE LIMITATA Pain Box disponibile su Amazon!

Se il film Dune del 2021 diretto da Denis Villeneuve è uno dei vostri preferiti, non potete non acquistare la Limited Pain Box Edition di Dune (4K Ultra HD + Blu-Ray), disponibile su Amazon all'ottimo prezzo di 57,99€. In questa particolare edizione troverete tantissimi contenuti aggiuntivi, come approfondimenti sul sound design e sui costumi iconici dei personaggi, sulla coreografia e sulla progettazione delle varie creature.

Limited Pain Box Edition di Dune (4K Ultra HD + Blu-Ray), chi dovrebbe acquistarla?

La Limited Pain Box Edition di Dune (4K Ultra HD + Blu-Ray) è perfetta per gli appassionati di cinema e per i collezionisti, che non vogliono farsi scappare questi cofanetti speciali. Con più di un'ora di contenuti aggiuntivi, si tratta dell'acquisto perfetto per gli amanti dell'universo di Dune, che vogliono conoscere tutti i segreti dietro al film, ai personaggi e alle scenografie.

Il cofanetto è ispirato alla "Scatola del dolore" del film ed è stupendo anche da esporre, per la gioia dei collezionisti. È l'ideale per immergersi davvero nell'universo raccontato in Dune, in attesa di emozionarsi con il secondo capitolo, in uscita al cinema in questi giorni.

Che siate appassionati di cinema, o semplici collezionisti, non fatevi scappare questa Limited Pain Box Edition di Dune (4K Ultra HD + Blu-Ray), disponibile su Amazon all'ottimo prezzo di 57,99€!

