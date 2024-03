SPLENDIDA Ford Mustang Shelby GT500 LEGO Technic a soli 42€!

Oggi, grazie alle Offerte di Primavera di Amazon, vi presentiamo un set LEGO Technic davvero speciale: la Ford Mustang Shelby GT500, ora disponibile a soli 42,47€ anziché 48,10€, con uno sconto del 12%! Questo non è solo un semplice kit LEGO, ma un'esperienza che unisce la costruzione fisica alla tecnologia AR.

Con i suoi 544 pezzi, i bambini dai 9 anni in su possono assemblare una fedele replica della mitica Ford Mustang, pronta per sfide ad alta velocità grazie ai due motori pull-back inclusi. Ma la vera magia arriva con la funzione AR+, che aggiunge un ulteriore livello di interattività consentendo ai giovani piloti di guidare la propria auto da corsa in emozionanti gare virtuali. Questo set è perfetto sia da esporre con orgoglio che per rivivere l'emozione delle vere competizioni, rendendolo l'idea regalo ideale per i piccoli appassionati di auto.

Ford Mustang Shelby GT500 LEGO Technic, chi dovrebbe acquistarla?

Il set Ford Mustang Shelby GT500 LEGO Technic è un'acquisto straordinario per i giovani costruttori appassionati di automobili e tecnologia. Pensato per bambini e bambine dai 9 anni in su, offre un'esperienza di costruzione coinvolgente con i suoi 544 pezzi, rappresentando una sfida divertente ma alla portata di tutti. Grazie all'app AR+ di LEGO, gli amanti delle corse virtuali possono sperimentare una nuova dimensione di gioco, mettendo alla prova le loro abilità di guida in avvincenti sfide digitali.

Oltre alle corse, questo set offre anche la possibilità di esporre con orgoglio il modello finito, con dettagli accurati che catturano l'essenza della vera Ford Mustang Shelby GT500. Inoltre, stimola la creatività, migliora la concentrazione e sviluppa la coordinazione occhio-mano, offrendo al contempo un pezzo da collezione da mostrare con fierezza.

In vendita a soli 42,47€, anziché 48,10€, il set Ford Mustang Shelby GT500 LEGO Technic è un'opportunità straordinaria per i giovani appassionati di motori e costruzioni. Consigliato vivamente per il suo valore educativo, il divertimento garantito dall'app AR e l'impeccabile qualità tipica dei prodotti LEGO Technic.

