Amazon Blink XT2, una videocamera di sorveglianza che dialoga con Alexa

Amazon ha presentato la nuova Blink XT2, una videocamera di sorveglianza smart con audio bidirezionale e rilevazione avanzata del movimento.

La nuova videocamera di sorveglianza Blink XT2 di Amazon è appena arrivata in Italia. Si tratta di un modello intelligente sviluppato per operare sia in ambienti esterni che interni grazie anche alla presenza di una batteria ricaricabile; non manca poi uno schermo HD da 1080p abbinato a microfonazione bidirezionale. Quest’ultima offre maggiore sicurezza consentendo di conversare con chiunque si trovi in casa o fuori. “Basta utilizzare il pulsante di conversazione del microfono all’interno della app Blink per salutare gli ospiti o spaventare gli intrusi, ovunque vi troviate”, sottolinea la nota ufficiale.

“Con la nuova esclusiva tecnologia chip di Blink, Blink XT2 raddoppia il tempo di utilizzo di Blink XT originale con un singolo set di batterie e migliora la rilevazione avanzata del movimento”, spiega Amazon. “Inoltre, Blink XT2 è priva di cavi, un aspetto che facilita l’installazione all’interno o all’esterno, per una copertura completa e la massima tranquillità”.

Il nuovo chip ha consentito di migliorare l’efficienza: la videocamera infatti è in grado di registrare fino a 80.000 secondi di video con un singolo set di batterie AA al litio, il doppio rispetto al suo predecessore Blink XT, se utilizzata per Live View e registrazioni attivate dal movimento. Il set di batterie è accreditato di circa 2 anni di operatività. Altro dettaglio importante è la presenza della rilevazione avanzata del movimento, comprese zone di microattività personalizzabili per migliorare precisione e ridurre i falsi avvisi.

L’archiviazione dei video avviene su cloud gratuitamente. Inoltre è possibile utilizzare la funzione di registrazione Live View per acquisire e salvare eventi in live streaming che si desiderano rivedere o condividere in un secondo momento. Blink XT2 supporta Alexa ed è presente anche una app per gestire ogni funzione della videocamera.

“Siamo entusiasti di offrire ai clienti un prodotto nuovo e migliore con le stesse funzionalità eccezionali che conoscono e amano, come la durata della batteria di due anni, oltre a nuove funzionalità come il doppio dell’utilizzo con la stessa durata della batteria, l’audio bidirezionale e una migliore rilevazione del movimento finalizzata a migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente”, ha dichiarato Eric Saarnio, Responsabile dei dispositivi Amazon per l’Europa. “A partire da soli 109.99 EUR, la nuovissima Blink XT2 rappresenta un’opzione conveniente e ad alte prestazioni per i clienti che cercano sicurezza e tranquillità in tutta la casa”.

Blink XT2 costa 109.99 euro, abbinando il modulo Blink Sync, che consente di creare una rete di videocamere, il prezzo sale a 119.99 euro. Acquistando più Blink XT2 si gode di uno sconto.