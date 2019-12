Amazon: ecco le ultime date utili per i vostri acquisti di Natale

Amazon.it ha annunciato quelle che saranno le ultime date utili per effettuare i propri acquisti sul portale in tempo per il Natale, garantendoci così che le spedizioni dei nostri doni possano arrivare in tempo per la sera del 25 dicembre. Tali date vanno tenuti in grande considerazione in quanto, superati i limiti comunicati da Amazon, non avrete garanzia che i vostri doni arrivino per tempo, a prescindere anche dal vostro abbonamento Prime. In ogni caso, su Amazon sono disponibili molte informazioni relative alle spedizioni e qualora voleste scoprire di più vi invitiamo a dare un’occhiata alla pagina dedicata all’informativa sule spedizioni, consultabile qui.

Ciò detto, le date a cui tener fede sono:

Giovedì 19 dicembre : ultimo giorno per la Consegna Standard in consegna per martedì 24 dicembre.

: ultimo giorno per la Consegna Standard in consegna per martedì 24 dicembre. Lunedì 23 dicembre : ultimo giorno per la Consegna 1 giorno senza costi aggiuntivi con Amazon Prime.

: ultimo giorno per la Consegna 1 giorno senza costi aggiuntivi con Amazon Prime. Martedì 24 dicembre: ultimo giorno per la Consegna Oggi senza costi aggiuntivi con Amazon Prime.

Sempre relativamente a martedì 24 dicembre, Amazon ci comunica che il servizio Prime Now effettuerà consegne fino alle 22, in finestre di 2 ore a scelta.

Che cos’è Prime Now?

Amazon Prime Now è un servizio riservato ai clienti iscritti ad Amazon Prime. Amazon Prime Now è al momento disponibile a Milano e in alcune aree limitrofe, a Roma e a Torino. L’importo minimo per gli ordini Prime Now a Milano e Roma è di 15€ e sono disponibili due modalità di consegna. La consegna in un’ora ha un costo di 7,99€ per ordine. La consegna all’interno di finestre di due ore non ha costi aggiuntivi per ordini superiori a 50€ e ha un costo di 3,49€ per ordini di importo inferiore. A Torino l’importo minimo degli ordini è di 25€ e la consegna in fasce di due ore al momento non ha costi aggiuntivi. A Milano e Roma sono disponibili due modalità di consegna dalle 8 del mattino a mezzanotte. La consegna in un’ora ha un costo di 7,99€ per ordine. La consegna all’interno di finestre di due ore non ha costi aggiuntivi per ordini superiori a 50€ e ha un costo di 3,49€ per ordini di importo inferiore. A Torino il servizio è disponibile dalle 10 del mattino a mezzanotte e la consegna in finestre di due ore al momento non ha costi aggiuntivi. Il servizio è disponibile tutti i giorni nei negozi Amazon, U2 Supermercato e Pam Panorama.

Che cosa posso acquistare dopo il 24 dicembre?

Per potervi garantire la possibilità di mettere qualcosa sotto l’albero, Amazon comunica due buone soluzioni di acquisto:

I buoni regalo, che possono essere utilizzati su milioni di prodotti disponibili su Amazon.it e hanno una validità di dieci anni e che possono sia essere inviati per e-mail che stampati.

Gli eBook Kindle, che possono essere acquistati e inviati direttamente al destinatario con un messaggio personalizzato tramite la funzione “Acquista per altri”, che si trova nella pagina prodotto di ogni eBook.

Ovviamente nulla vi vieta di acquistare qualunque altro prodotto. Semplicemente, come detto, non avrete alcuna garanzia che vi arrivi per tempo.

Prima di concludere vi ricordiamo che per quanto riguarda le spedizioni, su Amazon è disponibile anche la possibilità di spedire i regali di Natale ad un punto di ritiro, così che gli ordini non “rovinino la sorpresa” arrivando a casa in anticipo. I Locker sono punti di ritiro self-service dove è possibile spedire e ricevere i pacchi Amazon nel luogo più comodo per i clienti. I Locker si trovano in punti di vendita con orari di apertura estesi.

