Amazon Prime Day 2019 | Anteprima offerte | Echo Show, Smart TV, Monitor

Amazon Prime Day 2019 è alle porte: ecco le novità e le offerte in anteprima. Echo Show, Smart TV, Monitor e non solo

L’Amazon Prime Day 2019 è sempre più vicino. Le offerte inizieranno a partire dalla mezzanotte del 15 luglio per terminare a mezzanotte del 16 luglio: un totale di 48 ore che vedrà tantissimi prodotti scontati, nuovi lanci esclusivi, offerte a tempo e le tanto attese offerte WOW, che vedranno sconti davvero interessanti sui migliori prodotti di punta.

Per poter usufruire degli sconti, ricordiamo che sarà necessario avere un abbonamento Prime attivo. Chi non l’avesse ancora fatto può inoltre sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.

Iscriviti ad Amazon Prime gratis per 30 giorni

Sono tante le novità attese quest’anno: chi ha un dispositivo Alexa ed è impaziente di voler approfittare in anteprima di alcune delle tante offerte disponibili, a partire dal 13 luglio può trovare alcune offerte dedicate ai dispositivi Amazon dal proprio dispositivo Echo.

Per farlo, sarà sufficiente chiedere: “Alexa, quali sono le mie offerte?”. Tutti i clienti Prime potranno poi acquistare tanti dispositivi a marchio Amazon scontati a partire dalle ore 12:00 di domenica 14 luglio.

Dispositivi Amazon

Offerte per il Prime Day

Fino al 30% di sconto su prodotti Apple

Samsung TV e Soundbar

Fino al 25% di sconto su Notebook Acer, Huawei, HP e tanto altro

Garmin: promozioni su Smartwatche, Bike, Computer e Activity Tracker

Sony: le migliori fotocamere, videocamere, obiettivi e accessori

Fino al 42% di sconto su prodotti iRobot

Selezione di TV OLED

Fino al 30% di sconto su prodotti Fitbit, Polar e Suunto

Selezione TV Smart da 50” a 75”

Fino al 55% di sconto su epilazione e luci pulsate

Le migliori offerte su MicroSD, SD e penne USB

Le migliori offerte per la Smart Home

Le migliori periferiche per PC gaming

Fino al 60% di sconto su regolabarba e rasoi

Fino al 35% di sconto sui prodotti Foppapedretti

Macchine del caffè De Longhi, Bialetti e tanto altro in offerta

Fino al 45% di sconto su Nescafè, Illy, Carracci, Kimbo e tanti altri

Fino a 62% di sconto su Oral-B per l’igiene orale

Fino a 62% di Fino a 30% di sconto su monitor Acer, HP, Samsung, BenQ e altro

Huawei Watch GT Smartwatch

Offerte Imperdibili

Queste offerte includeranno prezzi sbalorditivi sui prodotti dei migliori marchi (“Offerte Imperdibili”), tra cui:

Proprio per la loro eccezionalità, questi prodotti in offerta saranno disponibili in un numero limitato e con la possibilità di un rapido esaurimento delle scorte, quindi i clienti Prime sono invitati a controllare regolarmente il sito per visualizzare le nuove offerte durante le 48 ore dell’evento. Le Offerte incredibili includeranno alcuni dei prodotti più interessanti dell’anno.

Altre offerte dal mondo Amazon

Amazon Music Unlimited – I nuovi clienti Prime di Amazon Music Unlimited possono ottenere sei mesi senza costi aggiuntivi del servizio premium di streaming musicale con l’acquisto di dispositivi Amazon Echo selezionati durante Prime Day

– I nuovi clienti Prime di Amazon Music Unlimited possono ottenere sei mesi senza costi aggiuntivi del servizio premium di streaming musicale con l’acquisto di dispositivi Amazon Echo selezionati durante Prime Day Twitch Prime – Twitch Prime sta mettendo insieme celebrità, i migliori streamer e i clienti Prime per la Twitch Prime Crowne Cup, che li vedrà sfidarsi a FIFA 19 e Apex Legend con tornei a Londra e Las Vegas. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming dal 12 al 14 luglio su twitch.tv/twitchprime

– Twitch Prime sta mettendo insieme celebrità, i migliori streamer e i clienti Prime per la Twitch Prime Crowne Cup, che li vedrà sfidarsi a FIFA 19 e Apex Legend con tornei a Londra e Las Vegas. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta streaming dal 12 al 14 luglio su twitch.tv/twitchprime Kindle Unlimited – I clienti Prime che si iscrivono per la prima volta a Kindle Unlimited possono ottenere i loro primi tre mesi senza costi aggiuntivi di letture illimitate al momento della registrazione.

I clienti Prime che si iscrivono per la prima volta a Kindle Unlimited possono ottenere i loro primi tre mesi senza costi aggiuntivi di letture illimitate al momento della registrazione. Prime Now – I clienti Prime possono acquistare centinaia di offerte esclusive di Prime Day attraverso Prime Now e ricevere i propri acquisti in finestre di due ore. La selezione di offerte include 700 prodotti e il 20% di sconto su tutti i prodotti Viaggiator Goloso offerti da Supermercato U2 per i clienti Prime di Milano. A Roma, PAM Panorama offrirà uno sconto del 20% su oltre 2.000 prodotti a marchio PAM Panorama, Arkalia, Fresche Bontà, I Tesori, Semplici e Buoni e Bio. I clienti di Milano potranno inoltre beneficiare di spese scontate a 1,99€ invece di 3,49€ per le consegne in finestre di due ore per ordini inferiori ai 50€ (non sono previsti costi di consegna per ordini superiori ai 50€). I clienti di Roma potranno invece beneficiare della consegna senza costi aggiuntivi. Tra le offerte disponibili: Maxi-Hamburgher di Scottona Chianina IGP di Antico Podere; Carne macinata di Scottona di Agrobio; Adez Latte vegetale di Noce di Cocco, 800 ml; Adez Bevanda vegetale di riso, 800ml; Sant’Anna Fruity Touch Frutti Rossi – 500 ml

Novità Prime Day

Come seguire l’Amazon prime Day

Il team di Tom’s Hardware si prepara all’evento al meglio, per comunicare in maniera tempestiva le offerte più interessanti di tutte le categorie. Potete seguirci naturalmente sulle nostre pagine social ufficiali:

Pagina con tutte le news offerta : qui potete trovare gli articoli e le news relative a offerte e sconti, sia relative al Prime Day che ad altre offerte che pubblichiamo normalmente

: qui potete trovare gli articoli e le news relative a offerte e sconti, sia relative al Prime Day che ad altre offerte che pubblichiamo normalmente Canale Telegram dedicato alle offerte : il nostro canale in cui pubblichiamo giornalmente le migliore offerte da Amazon e non solo. Durante il Prime Day pubblicheremo qui tutte le migliori offerte lampo e WOW oltre alle normali offerte giornaliere

: il nostro canale in cui pubblichiamo giornalmente le migliore offerte da Amazon e non solo. Durante il Prime Day pubblicheremo qui tutte le migliori offerte lampo e WOW oltre alle normali offerte giornaliere Canale YouTube ufficiale di Tom’s Hardware : se preferite guardare o sentire un video qui troverete dei contenuti selezionati con le migliori offerte del Prime Day

: se preferite guardare o sentire un video qui troverete dei contenuti selezionati con le migliori offerte del Prime Day Forum ufficiale di Tom’s Hardware : il nostro forum di discussione, sempre pronto ad aiutare i nostri utenti, in questi giorni vi aiuterà anche ad orientarvi tra le migliori offerte dell’Amazon Prime Day

: il nostro forum di discussione, sempre pronto ad aiutare i nostri utenti, in questi giorni vi aiuterà anche ad orientarvi tra le migliori offerte dell’Amazon Prime Day Profilo Instagram ufficiale di Tom’s Hardware: se preferite le immagini a tante parole date un’occhiata anche al nostro profilo Instagram ufficiale!

SEGUICI SULLA PAGINA SPECIALE DELL’AMAZON PRIME DAY 2019!