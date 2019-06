Amazon Music Unlimited offerta 4 mesi a 0,99€ fino al Prime Day

Offerta ghiotta per tutti i clienti Amazon Prime. Fino al 16 luglio compreso potete abbonarvi a Music Unlimited per 4 mesi a soli 99 centesimi.

Altra iniziativa di Amazon in occasione del Prime Day 2019. Fino al 16 luglio compreso infatti tutti i clienti Amazon Prime che non hanno mai sottoscritto il servizio e non hanno benificato del periodo di prova di 30 giorni potranno abbonarsi ad Amazon Music Unlimited per 4 mesi a soli 0,99€. Alla fine dei 4 mesi il servizio si rinnoverà automaticamente al costo di 9,99€ mese ma potete disattivare il rinnovo in qualsiasi momento.

Amazon Music Unlimited è il servizio premium di musicale digitale di Amazon che consente di accedere a più 50 milioni di brani, inclusi i più recenti e famosi album, e migliaia di playlist e stazioni radio. Potete riprodurre online o scaricare brani per l’ascolto offline senza interruzioni pubblicitarie. I clienti Amazon Music Unlimited hanno inoltre accesso all’esclusivo controllo vocale sui dispositivi abilitati Alexa.

Vantaggi di Amazon Prime

Consegna in 1 ora in alcune città

Costi di spedizione azzerati sulle spedizioni da 1 e 2 giorni, sulle spedizioni rapide e sulle spedizioni standard sotto i 29 euro.

Accesso anticipato alle Offerte Lampo

Accesso a Prime Video con serie TV e film inclusi i contenuti Prime Original

Accesso a Prime Reading con una selezione gratuita di eBook aggiornata regolarmente

Accesso a Prime Music con oltre 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità

Amazon Music Unlimited ad un prezzo scontato per l’abbonamento annuale

Audible gratis per 30 giorni e 12 mesi scontati del 20%

Kindle Unlimited gratis per 3 mesi per i clienti Prime

Spazio Cloud illimitato per le tue foto

Come seguire l’Amazon Prime Day

Il team di Tom’s Hardware si prepara all’evento al meglio, per comunicare in maniera tempestiva le offerte più interessanti di tutte le categorie. Potete seguirci naturalmente sulle nostre pagine social ufficiali: