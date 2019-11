Sconti fino al 40% su Philips Airfryer e altri elettrodomestici su Amazon

Il Black Friday è ormai alle porte e le offerte arrivano a toccare anche gli elettrodomestici Philips per la cucina e per la pulizia della casa. Il prodotto di punta di questa serie di offerte è sicuramente la friggitrice Philips Airfryer disponibile in varie versioni a seconda della capacità. La cosa che hanno in comune tutti i modelli è un ricettario preimpostato che permette di friggere in modo facile e velocee e uno schermo digitale per il controllo di cottura e temperatura.

Un altro prodotto molto interessante è senz’altro la macchina del pane che conta 12 programmi preimpostati, tra i quali alcuni per fare impasti o perfino marmellate. Il timer è programmabile con 13 ore di anticipo e permette di dare 3 livelli di tostatura per avere una crosta cotta a piacimento. Ha lo spazio per due pagnotte fino a 1000g di capienza ed è estremamente silenziosa.

Un altro ottimo prodotto è la macchina da caffè automatica che offre la possibilità di fare fino a 5000 tazze di caffè prima di dover decalcificare. Offre 3 livelli di temperatura, 10 impostazioni di macinatura e 5 intensità di aroma. Questa macchina può fare tutti i tipi di caffè o anche l’acqua calda per tè e tisane.

Offerte su elettrodomestici Philips

