Amazon: sviluppare un'IA generativa che funzioni è molto difficile

L'amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, ha delineato le principali sfide dell'azienda nell'utilizzo dell'intelligenza artificiale durante il keynote di apertura di AWS re:Invent 2024. Jassy ha sottolineato l'importanza dell'"IA pratica" per aiutare i clienti e ha presentato i nuovi modelli fondazionali Nova.

Secondo Jassy, Amazon utilizza l'IA in modo estensivo da 25 anni, ma l'approccio dell'azienda è sempre stato orientato alla risoluzione di problemi concreti per i clienti, non all'uso della tecnologia fine a se stessa. "Diamo priorità alla tecnologia che pensiamo possa davvero fare la differenza per i clienti", ha affermato il CEO.

Tra gli esempi citati di applicazioni dell'IA generativa in Amazon ci sono il servizio clienti, la creazione di pagine per i venditori e la gestione dell'inventario. Jassy ha evidenziato in particolare Rufus, il chatbot IA dell'azienda, che sta migliorando nella raccomandazione di prodotti ai clienti a livello globale.

Il CEO ha anche sottolineato l'importanza crescente della robotica nei centri di distribuzione Amazon, che sta portando a notevoli incrementi di efficienza e produttività. Tuttavia, Jassy ha ammesso che lo sviluppo di applicazioni IA di qualità presenta ancora sfide significative:

"È effettivamente piuttosto difficile costruire un'applicazione di IA generativa davvero buona - serve un buon modello, ma sono necessari anche i giusti guardrail, la giusta fluidità del messaggio e la giusta interfaccia utente".

l'approccio dell'azienda è sempre stato orientato alla risoluzione di problemi concreti per i clienti

Jassy ha condiviso alcune lezioni chiave apprese da Amazon nel campo dell'IA:

L'importanza di concentrarsi sulla risoluzione di problemi reali dei clienti

La necessità di implementare le giuste protezioni e controlli

L'esigenza di un'interfaccia utente intuitiva

La consapevolezza che non esisterà mai uno strumento IA universale

Il CEO ha concluso affermando che AWS continuerà a offrire ai clienti la migliore combinazione di strumenti IA, in linea con la filosofia dell'azienda. Questo approccio pragmatico all'intelligenza artificiale sembra essere la strada scelta da Amazon per distinguersi in un settore in rapida evoluzione e sempre più competitivo.