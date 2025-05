Segui ogni curva, sorpasso e strategia della Formula 1 anche se ti trovi fuori dall’Italia: grazie a una VPN, è possibile accedere alle trasmissioni italiane del Gran Premio come se fossi comodamente a casa. Le piattaforme italiane che trasmettono la F1, come Sky Sport F1 o NOW, possono essere soggette a restrizioni geografiche, ma utilizzando una VPN potrai connetterti tramite un server italiano e superare questi blocchi, godendoti così la copertura completa della gara ovunque tu sia nel mondo.

Orari diretta Sky

Venerdì 30 maggio

13:30 – Prove Libere 1

17:00 – Prove Libere 2

Sabato 31 maggio

12:30 – Prove Libere 3

16:00 – Qualifiche

Domenica 1 giugno

15:00 – Gara

Orari TV8

Su TV8, la differita inizierà alle ore 18:30 per quanto riguarda le qualifiche, mentre la gara sarà trasmessa alle 18:00.

Come si presentano piloti e team

Con il successo a Montecarlo, Lando Norris ha rilanciato le proprie ambizioni in classifica, portandosi a soli tre punti dal compagno di squadra Oscar Piastri. La McLaren sembra aver trovato una costanza competitiva che mette pressione anche a Max Verstappen, ora staccato di 25 punti, mentre George Russell, scivolato a -62, dovrà necessariamente cambiare marcia se vuole restare agganciato alla lotta al vertice.

A rendere ancora più interessante il weekend catalano sarà l’introduzione della nuova direttiva tecnica sulle ali flessibili, un cambiamento che potrebbe alterare sensibilmente i valori in pista. In casa Ferrari, il team principal Frederic Vasseur e Charles Leclerc hanno dichiarato che questo GP potrebbe rappresentare un vero e proprio “reset” competitivo. Il Gran Premio di Spagna si preannuncia quindi come uno snodo cruciale della stagione: tra assetti da ritrovare, regolamenti in evoluzione e una classifica sempre più corta, lo spettacolo è assicurato.

