Anche TikTok annuncia la propria collezione NFT

Il popolare social network TikTok ha annunciato una raccolta di token non fungibili (NFT) che vedrà una collaborazione tra i migliori creator di TikTok e di NFT. In particolare i nuovi TikTok Top Moments presenteranno sei NFT unici basati su “video TikTok culturalmente significativi” tra cui Lil Nas X, Rudy Willingham, Bella Poarch, Curtis Roach, Brittany Broski, FNMeka, Jess Marciante e Gary Vaynerchuk.

Questi creatori collaboreranno con COIN ARTIST, x0r, RTFKT, Grimes e altri per creare ulteriori NFT in edizione limitata che celebrano i loro video virali. Secondo TikTok, i proventi delle vendite di NFT “andranno in gran parte direttamente ai creatori e agli artisti NFT coinvolti”, mentre i proventi della collaborazione tra Brittany Broski e Grimes andranno in beneficenza.

Lil Nas X lancerà il primo NFT one-of-one della collezione e collaborerà con Rudy Willingham per lanciare il primo NFT in edizione limitata della collezione. Saranno resi disponibili su ethereum e alimentati da Immutable X, un protocollo di livello 2 per NFT.

Il 6 ottobre segna l’inizio della vendita, ma i video saranno presentati anche al Museum of the Moving Image nel quartiere newyorkese del Queens, dal 1 ottobre al 5 novembre in una raccolta intitolata Infinite Duets: Co-Creating su TikTok.