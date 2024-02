Questa action cam 4K non è mai costata così POCO! Solo 80€

Immaginate un'action cam che, con un prezzo inferiore a 100€, offre un doppio schermo, registrazione in 4K a 60FPS, stabilizzazione dell'immagine a sei assi e impermeabilità fino a 40 metri. Oggi, grazie a uno sconto significativo applicato da Amazon, è possibile acquistare un modello dotato di queste caratteristiche a soli 80,74€.

Apexcam X80, chi dovrebbe acquistarla?

Stiamo parlando della Apexcam X80, un'action cam adatta per tutti gli appassionati di avventura e sport estremi. Per coloro che non si accontentano di immortalare i momenti significativi della vita ma aspirano a catturarli con qualità professionale, questa action cam offre la possibilità di registrare video a 4K 60 FPS e di scattare foto ad alta definizione con una risoluzione di 24MP. Grazie alla sua impermeabilità fino a 40 metri, la rende l'alleato perfetto anche per gli amanti delle immersioni, del surf e di tutti quegli sport acquatici dove l'acqua gioca un ruolo predominante.

Dotata di un doppio schermo touch per facilitare la gestione dei selfie e l'inquadratura durante le registrazioni, e con una stabilizzazione d'immagine a sei assi che assicura video fluidi e privi di turbolenze, questa action cam è indicata quindi per chi ricerca performance di alto livello a un prezzo accessibile a chiunque. Il valore aggiunto viene anche dal ricco kit di accessori fornito, che amplifica notevolmente le possibilità di utilizzo in scenari diversificati, dall'arrampicata al ciclismo fino all'alpinismo.

Il rapporto qualità-prezzo di questa action cam non è mai stato così vantaggioso, soprattutto ora che ha subito un notevole calo di prezzo, rendendola una delle opzioni più convenienti nella sua categoria. Per questo motivo, la raccomandiamo vivamente, tuttavia è consigliabile affrettarsi a procurarsela prima che lo sconto termini o, peggio ancora, prima che le scorte si esauriscano.

