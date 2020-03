Apple: sconti fino al 41% nella Apple Special Week di Unieuro

Vi segnaliamo che su Unieuro è partita un’interessante promozione, tutta dedicata ai dispositivi Apple! Stiamo parlando della Apple Week, ovvero una settimana di sconti sui prodotti del popolare marchio americano, con offerte che arrivano a scontare anche del 41% tantissimi prodotti del brand!

Le offerte sono davvero numerose, e spaziano dalle AirPods ai Mac, fino ovviamente agli iPhone, disponibili a prezzo scontato in svariati modelli a partire dai più recenti modelli della gamma iPhone 11, sino all’amatissimo iPhone XS che, per altro, è certamente una delle offerte più rilevanti del lotto proposto da Unieuro, essendo in sconto ad appena 749,00€!

Top di gamma Apple del 2018, iPhone XS aveva sostituito il precedente iPhone X, portando in eredità l’ottimo display AMOLED, il sistema di sblocco tramite riconoscimento facciale ed aggiungendo al tutto delle prestazioni decisamente migliorate, il tutto mantenendo il form factor e l’eleganza da sempre marchio di fabbrica dei prodotti di Cupertino. Perché consigliarlo nonostante il tempo? Perché ancora oggi si tratta di uno dei migliori smartphone sulla piazza, specie se si considera l’abbassamento di prezzo a 749,00€ che, nonostante non sia il prezzo più basso di sempre, vi permetteranno comunque di portarvi a casa un ottimo dispositivo Apple ad un prezzo più abbordabile dell’attuale proposta dell’azienda.

Ovviamente iPhone XS non è l’unico articolo in offerta e, anzi, la proposta della Apple Week di Unieuro è decisamente ampia, motivo per cui abbiamo stilato per voi una piccola lista di articoli consigliati, così da poter dare un’occhiata rapida a quelli che sono i prodotti più interessanti di questa proposta.

