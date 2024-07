Prezzo al ribasso su queste telecamere dopo il Prime Day (-50%)

Amazon continua a sorprendere! A poche ore dalla conclusione del Prime Day, abbiamo scoperto che le eccellenti videocamere di sorveglianza Arlo Pro 5 hanno subito un notevole calo di prezzo. Il set, composto da due unità, è ora disponibile con uno sconto del 50%, passando da 499,99€ a soli 249,99€.

Arlo Pro 5, chi dovrebbe acquistarla?

L'acquisto di Arlo Pro 5 è consigliato a chi desidera elevare la sicurezza della propria abitazione o del proprio ufficio senza compromettere l'estetica. Questo sistema di telecamere offre una risoluzione 2K combinata con la visione notturna a colori, consentendo di monitorare gli spazi esterni ed interni con elevata chiarezza sia di giorno che di notte.

La facilità di installazione e la batteria dalla lunga durata (fino a 8 mesi) rendono Arlo Pro 5 ideale per chi cerca una soluzione di sicurezza pratica e affidabile, con la possibilità di estendere ancora di più l'autonomia attraverso l'uso di un pannello solare. Il prodotto si rivolge particolarmente a coloro che apprezzano la tecnologia smart home, grazie alla sua compatibilità con diversi dispositivi e piattaforme intelligenti tra cui Amazon Alexa, Google Assistant e Apple HomeKit.

Con funzioni come il rilevamento del movimento, audio bidirezionale e una sirena integrata per dissuadere gli ospiti indesiderati, Arlo Pro 5 soddisfa le esigenze di sicurezza senza richiedere un abbonamento, sebbene l'opzione Arlo Secure sia disponibile per chi desidera potenziare ulteriormente la protezione della propria casa. In offerta a 249,99€, rappresenta un prodotto di qualità per chiunque voglia custodire la sicurezza dei propri spazi.

Vedi offerta su Amazon