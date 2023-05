Un gruppo di ricercatori del NYU Abu Dhabi (NYUAD), guidati dalProfessor Khalil Ramadi, insieme ad alcuni colleghi del MIT, ha sviluppato una nuova capsula elettroceutica ingeribile, che potrebbe essere usata per controllare l’appetito. La capsula, chiamata FLASH, è un piccolo dispositivo flessibile che viene inghiottito e fornisce una stimolazione elettrica allo stomaco. Questa stimolazione aiuta a ridurre i livelli dell’ormone grelina, responsabile dello stimolo della fame.

In uno studio pubblicato su Science Robotics, i ricercatori hanno dimostrato che FLASH è in grado di ridurre significativamente l’assunzione di cibo nei topi. I topi che hanno ricevuto FLASH hanno mangiato circa il 20% in meno di cibo rispetto ai topi di controllo. La pillola usa batterie commestibili, e una volta ingerita funziona per 20 minuti; viene poi espulsa normalmente e senza difficoltà.

pillola micro-macchina

“Gli elettroceutici, o terapie di stimolazione elettrica, sono la prossima frontiera della neuromodulazione. FLASH è uno dei primi elettroceutici ingeribili in grado di regolare precisi circuiti neuro-ormonali, evitando al contempo il disagio che i pazienti possono provare con i trattamenti invasivi. I futuri sistemi elettroceutici ingeribili potrebbero essere progettati e personalizzati per applicazioni specifiche che vanno oltre la stimolazione gastrica acuta e di breve durata”, ha commentato il Professor Khalil Ramadi, Direttore del Laboratorio di Neuroingegneria Avanzata e Medicina Traslazionale

I ricercatori hanno anche scoperto che FLASH è sicuro e non causa effetti collaterali. Si ritiene che FLASH potrebbe essere utilizzato per trattare l’obesità e altri disturbi alimentari. Attualmente stanno lavorando allo sviluppo di una versione a misura d’uomo del dispositivo.

Immagine di copertina: lightwise