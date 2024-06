Arrivano le offerte estive ePrice: elettrodomestici scontati e cashback!

L'estate porta con sé la necessità di affrontare il caldo con i migliori condizionatori, conservare cibo con congelatori e godersi un fresco bicchiere di vino grazie alle cantinette. È in questo contesto che l'iniziativa recentemente lanciata da ePrice diventa interessante. Non solo si impegna a ridurre i prezzi su una vasta gamma di grandi elettrodomestici, utili tutto l'anno ma particolarmente in estate, ma offrono anche un'opportunità insolita di risparmio. Ad esempio, se acquistate uno dei prodotti selezionati sulla pagina promozionale, ePrice vi invierà un buono sconto qualora decidiate di aggiungere un'estensione di garanzia al vostro acquisto. Il valore di questa estensione di garanzia sarà convertito in un buono sconto, che potrete utilizzare in futuro per altri acquisti su ePrice.

Vedi offerte su ePrice

Speciale Summer Cool ePrice, perché approfittarne?

L'iniziativa Summer Cool di ePrice non si limita solo a condizionatori d'aria e cantinette per il vostro vino. Qui troverete una selezione di frigoriferi di ogni tipo, congelatori di varie dimensioni e svariati sistemi di climatizzazione, perfetti per mantenere la casa fresca e confortevole durante i mesi più caldi.

Tra le numerose offerte disponibili, spicca quella sul condizionatore portatile ZEPHIR ZPC9000. Dotato di 9000 BTU, questo elettrodomestico vi assicura un ambiente fresco e piacevole a soli 228,90€. Una soluzione pratica e conveniente per affrontare le giornate torride con tranquillità, senza dover rinunciare al comfort di casa vostra.

Ma le sorprese non finiscono qui! Oltre agli sconti su una vasta gamma di grandi elettrodomestici, ribadiamo che potrete massimizzare il vostro risparmio aggiungendo un'estensione di garanzia al vostro acquisto. Il valore di questa estensione di garanzia vi sarà completamente rimborsato sotto forma di buono sconto, da utilizzare per i vostri futuri acquisti su ePrice. Insomma, è il momento perfetto per prepararsi all'estate, risparmiando e assicurandosi prodotti di qualità per affrontare al meglio la stagione calda.

Vedi offerte su ePrice