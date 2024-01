Audiofili gioite! LG DukeBox è un ampli a valvole con display OLED

LG ha anticipato diversi prodotti che presenterà al CES di Las Vegas, ma il più interessante di tutti è sicuramente il DukeBox, creato dagli LG Labs. Si tratta di uno speaker che unisce vintage e tecnologie all’avanguardia, creando a conti fatti un moderno Jukebox.

Il DukeBox usa una tecnologia audio a vuoto, sfruttata da più di un secolo e famosa per la sua capacità di fornire un suono caldo e ricco di dettagli, che permette di distinguere ogni strumento musicale. Questa tecnologia è abbinata a un pannello OLED trasparente, unendo il vintage e il moderno.

Il design di DukeBox è retrò ed elegante, con altoparlanti frontali posti in basso e 360 gradi in alto, così da assicurare un audio coinvolgente. I tubi a vuoto sono visibili, donando uno stile veramente unico, inoltre la trasparenza del display è regolabile, così da personalizzare al massimo l’esperienza visiva.

DukeBox può anche essere un hub di intrattenimento, dato che sullo schermo OLED è possibile riprodurre film o, ancora, riprodurre l’immagine di un camino con i tubi visibili che accompagnano le fiamme, così da creare atmosfera.

Se non vedete l’ora di acquistare DukeBox, dovrete avere pazienza: attualmente non si conoscono disponibilità e prezzi, né per l’Italia né per il mercato americano.

Tra le altre novità di LG che vedremo al CES ci sarà il CineBeam Qube, proiettore 4K con una diagonale fino a 120 pollici, un robot bipede alimentato dall’intelligenza artificiale e nuovi laptop, anch’essi dotati di funzionalità IA.