Il Natale e Capodanno sono ormai passati ed è, dunque, giunto il momento di pensare all'imminente Epifania, la quale segnerà la fine del periodo festivo e il ritorno alla routine. Ebbene, se volete esulare dalle solite calze ricolme di dolci o carbone siete nel posto giusto: in questo articolo vi proporremo ben 7 prodotti virali su TikTok che rappresentano perfette idee regalo!

Dopo avervi raccontato quelli che sono stati i prodotti più acquistati da voi come regali di Natale, abbiamo scelto di proporvi 7 Amazon Finds, ovvero articoli divenuti virali sui social, e in primis su TikTok, per la loro originalità e utilità. Si tratta di doni perfetti sia per grandi che per piccini, mentre come store di riferimento abbiamo scelto Amazon che, se siete clienti Prime, vi assicurerà di ricevere i vostri ordini a casa prima del 6 gennaio.

Qualora non lo foste, invece, vi consigliamo di prendere in considerazione l'iscrizione al servizio Amazon Prime, che vi permetterà di usufruire della spedizione rapida, e soprattutto gratuita, di tutti i vostri ordini; dato che i primi 30 giorni dall'abbonamento sono gratis, la Befana è il momento perfetto per provarlo!

Iscriviti adesso ad Amazon Prime!

Infine, prima di passare alle offerte vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Befana 2024: 7 idee regalo virali su TikTok

Scaldatazze elettrico

Questo comodissimo scaldatazze elettrico, presentato in una scatola raffinata, costituisce il regalo ideale per gli appassionati di caffè e tè, magari da bere in accompagnamento con la cioccolata della calza. Dotato di tre diverse modalità di temperatura regolabili tramite un semplice tocco del pulsante a sfioramento, permette di selezionare la temperatura bassa, media o alta, assicurando che la bevanda preferita rimanga alla temperatura ottimale ed evitando il raffreddamento rapido tipico delle giornate invernali. Realizzato con una lastra di vetro rinforzata e impermeabile, il dispositivo è sicuro, resistente e privo di odori sgradevoli. Inoltre, dispone di una funzione di spegnimento automatico per garantire la sicurezza in caso di surriscaldamento.

Vedi su Amazon

Scaldamani ricaricabile

Iniziamo con un regalo perfettamente in tema con il periodo invernale: lo scaldamani della marca OCOOPA. Questo prodotto si distingue per la sua funzionalità ricaricabile e la sua comodità, rendendolo ideale per essere portato ovunque durante le giornate più fredde. Si tratta di un regalo perfetto, in particolare, per coloro che soffrono di mani sempre fredde durante l'inverno: con un semplice tocco di un pulsante, infatti, può essere riscaldato su entrambi i lati, fornendo il calore necessario per riscaldare le mani in pochi minuti. Inoltre, quando si esaurisce, può essere comodamente ricaricato tramite cavo USB-C. E non è tutto: questo dispositivo funge anche da power bank per lo smartphone, offrendo un'ulteriore utilità in movimento. Un regalo pratico e premuroso per affrontare le giornate più fredde con calore e comfort.

Vedi su Amazon

Cappello con altoparlante Bluetooth

I berretti e i cappelli sono regali per la Befana alquanto classici, ma vi proponiamo un'opzione decisamente più originale e tecnologica: un berretto che, oltre a mantenere calda la testa durante le giornate invernali, funge anche da cuffie grazie allo speaker integrato. Questo permette di ascoltare la musica senza l'uso di auricolari, rendendo l'esperienza più comoda: basta collegarlo allo smartphone via Bluetooth per avviare la riproduzione musicale, mentre sono presenti comandi integrati per gestire la musica. La batteria ha una durata fino a 12 ore, e quando si esaurisce, è sufficiente collegare il berretto alla corrente tramite USB-C per ricaricarlo. Un regalo ideale per chi è spesso in movimento, che sia per lavoro o per attività all'aperto come camminate, corse o ciclismo!

Vedi su Amazon

Set stile LEGO The Legend of Zelda

Un regalo perfetto per gli appassionati della saga videoludica di The Legend of Zelda è questo stupendo set da costruzione ispirato a un LEGO e che riproduce la Master Sword e una mini versione dell'iconico castello di Hyrule. Questo kit è composto da 388 pezzi ed è perfetto sia per gli appassionati di costruzioni che per i più piccoli, offrendo un'opportunità divertente per sviluppare abilità manuali e il senso dello spazio. La riproduzione dei due elementi provenienti dalla nota saga è caratterizzata da un alto livello di dettaglio, mentre, come vi abbiamo accennato, lo stile richiama l'amato design LEGO (a tal proposito, qui trovate alcuni set perfetti come idee regalo). Tutti i componenti sono realizzati con materiali di alta qualità, garantendo una lunga durata a prescindere che, una volta costruito, il set venga posizionato su una mensola o sfruttato per giocare.

Vedi su Amazon

Custodia per giochi Switch

Rimaniamo in tema Nintendo con un regalo perfetto per tutti i possessori di Nintendo Switch, ovvero una bellissima custodia in grado di contenere al suo interno ben 16 diverse cartucce di giochi per Switch. Si presenta come un prodotto che farà la gioia dei numerosi giocatori e collezionisti Nintendo, soprattutto considerando che esistono diverse versioni a tema, tra cui quelle dedicate a Mario, Zelda e Minecraft. Avrete così anche la possibilità di scegliere in base alle preferenze di chi riceverà questo pratico accessorio. Inoltre, nonostante le sue dimensioni compatte, la custodia è estremamente funzionale, nonché realizzata in plastica rigida e resistente. Questo assicura che i giochi siano al sicuro anche in caso di cadute accidentali. Con soli circa 5 centimetri per lato, si tratta di un accessorio che può essere tenuto facilmente a portata di mano, su una scrivania o vicino alla console, senza occupare troppo spazio.

Vedi su Amazon

Set di cacciaviti Hoto

Il cacciavite Hoto è uno degli Amazon Finds più virali di sempre su TikTok, complice la sua incredibile versatilità. Con ben 24 diverse punte in acciaio, tra cui i tipi Torx, questo strumento si rivela estremamente versatile per una varietà di utilizzi. Inoltre, la sua lunga autonomia e la tecnologia di ricarica veloce consentono di riprenderlo in mano in pochi minuti quando è necessario, mentre il corpo realizzato in lega di alluminio lo rende resistente agli urti e all'usura, garantendone la durabilità nel tempo. Questo cacciavite è il regalo ideale per gli amanti del fai da te e del bricolage, ma si rivela altrettanto utile per chi è spesso fuori casa, che sia per escursioni nella natura o viaggi.

Vedi su Amazon

Lampada proiettore stelle

Chiudiamo la lista con una stupenda lampada LED che funge da proiettore, dando vita a un suggestivo cielo stellato, con tanto di aurora boreale e Luna, e trasformando qualsiasi stanza buia in un magico cielo notturno. Con una serie di effetti LED, l'area proiettata può coprire da 20 a 80㎡, rendendola ideale per diverse occasioni, come il relax prima di dormire, ma è perfetta anche per creare giochi di luce unici per le feste di compleanno. Il dispositivo è dotato di un telecomando che permette di scegliere facilmente tra una vasta gamma di modalità di illuminazione, colori e velocità; offre, infatti, sette livelli di luminosità e tre livelli di velocità, così da creare giochi di luce personalizzati sempre diversi. Insomma, un regalo perfetto per aggiungere un tocco magico e rilassante a qualsiasi ambiente!

Vedi su Amazon

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!