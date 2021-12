Bitcoin scende perché quasi il 90% di tutte le monete è stato già estratto?

Bitcoin, la più grande criptovaluta del settore crittografico, è spesso chiamata “oro digitale” a causa delle sue caratteristiche di riserva di valore con un’offerta limitata. L’offerta totale della criptovaluta è infatti limitata e predefinita a soli 21 milioni. Fino a quando tale limite non verrà raggiunto, tuttavia, le nuove monete vengono create attraverso il così detto mining, un processo matematicamente complesso e altamente competitivo di aggiunta e verifica di blocchi di transazioni alla blockchain pubblica di bitcoin.

Questa scarsità è ora ancora più chiara in quanto 18,89 milioni, o circa il 90% di tutte le monete che esisteranno mai sono state estratte. Bitcoin ha impiegato quasi 13 anni per arrivare a questo punto dopo che il primo blocco, noto anche come blocco Genesis, è stato estratto dal suo creatore pseudonimo Satoshi Nakamoto il 9 gennaio 2009. Tuttavia, l’estrazione del resto della fornitura non sarà così veloce. A causa della funzione di dimezzamento di bitcoin, i restanti 2,1 milioni di bitcoin dovrebbero essere generati entro il 2140, o in ben 119 anni.

Un pilastro fondamentale della politica monetaria deflazionistica di bitcoin, il dimezzamento avviene dopo ogni 210.000 blocchi estratti, o circa ogni quattro anni, riducendo la ricompensa che i minatori ricevono per i loro sforzi. Ogni evento di dimezzamento riduce il tasso di emissione di bitcoin fino a quando non entrano in circolazione più nuove monete. Attualmente, i minatori di bitcoin ricevono 6,25 BTC per ogni blocco che trovano, con la ricompensa destinata a diminuire a 3,125 BTC dopo il successivo dimezzamento. Il prossimo evento di questo tipo dovrebbe accadere nel maggio 2024.

Credit: Pixabay

Nel frattempo, anche le altre due metriche chiave di bitcoin hanno recentemente raggiunto nuovi traguardi, indicando che la rete si è completamente ripresa dalla massiccia repressione delle criptovalute in Cina e dalla conseguente migrazione dei minatori verso nuovi pascoli. A maggio, la Cina ha vietato alle istituzioni finanziarie regolamentate di offrire servizi relativi alle criptovalute come il trading, la compensazione e il regolamento delle transazioni. Successivamente nello stesso mese, il paese ha effettivamente iniziato a reprimere il mining di bitcoin, costringendo le principali aziende a spostare le loro operazioni all’estero.

Di conseguenza, l’hashrate di bitcoin ha iniziato a soffrire, precipitando a luglio al minimo annuale di 84,79 EH / s. Tuttavia, la rete si è costantemente ripresa, con l’hashrate che ha raggiunto il massimo storico di 181,77 EH / s e ha battuto il precedente record di 180,66 EH / s registrato a maggio di quest’anno. La difficoltà di mining di bitcoin, una misura di quanto sia difficile estrarre nuove monete, ha anche raggiunto un nuovo massimo storico di 24mila miliardi il giorno seguente, salendo fino all’8,33% dall’ultimo riaggiustamento.

Secondo i dati questo è il più grande aumento da agosto di quest’anno. Insieme all’aumento dell’hashrate, questo potrebbe indicare che molte nuove macchine minerarie si stanno unendo alla gara, aumentando la concorrenza tra i minatori. Nonostante le solide fondamenta della rete, il prezzo di bitcoin non è riuscito a consolidarsi al di sopra del livello di 50.000 dollari.