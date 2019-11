Black Friday Amazon: le 5 offerte TOP per la cucina

Il Black Friday è arrivato e, come avrete notato, le offerte che stanno fioccando in rete sono davvero numerosissime! Le offerte sono migliaia in praticamente ogni categoria merceologica e, specie su Amazon, seguire per bene tutte, ma proprio tutte le proposte in sconto può esse complicato. Per vostra fortuna la nostra redazione di esperti dello sconto è sempre attenta alle proposte del portale e qualora siate alla ricerca di sconti particolarmente interessanti nell’ambito dei prodotti da cucina, abbiamo pensato di segnalarvi quelli che si stanno dimostrando, fino ad ora, i 5 best seller della categoria. Sono prodotti ottimi, venduti a prezzi davvero d’occasione, che potrebbero esservi sfuggiti nella ressa dello shopping online ed a cui, a nostro giudizio, val davvero la pena dare un’occhiata.

Forno a microonde Candy Microonde CMXG20D | 59,99€

Il primo prodotto della nostra TOP 5 è il forno a microonde Candy Microonde CMXG20D, Classe energetica A, con possibilità anche di cottura grill, questo pratico fornetto dispone di ben 40 programmi di cottura, per adeguarsi anche alle ricette più fantasiose! Inoltre, grazie all’app Candy simply-Fi, il microonde suggerisce il programma migliore per la propria ricetta, offre consigli di cottura, e può spendersi in suggerimenti interessanti per migliorare la propria cucina! Con la sua potenza di 700W e la garanzia costruttiva tipica del marchio italiano, il Candy CMXG20D è attualmente il microonde più venduto su Amazon, e certamente il migliore per rapporto qualità/prezzo.

Kenwood Cooking Chef Gourmet | 759,99€

E vi sto che si parla di utensili da cucina, era impossibile che in lista non finisse anche uno degli ottimi macchinari Kenwood che, da sempre, è tra i leader degli elettrodomestici da cucina professionali. Il Kenwood KCC9060S Cooking Chef Gourmet, con la potenza di ben 1500 W e 5 utensili di miscelazione in acciaio inox, il Cooking Chef Gourmet sa dimostrarsi un prezioso alleato in qualunque preparazione, sia essa calda o fredda! Cuoce mescolando e staccando perfettamente gli ingredienti dalle pareti e grazie al suo gancio a spirale permette persino la lavorazione di impasti pesanti per la preparazione di pani di ogni tipo. Incluso nella confezione speciale, per altro, una spatola gommata per gancio mescolatore, un tappetino sottopentola, un paraschizzi, un ricettario e persino un corso di cucina Kenwood online valido per 2 persone e da ben 1o lezioni! Insomma, un regalo di Natale perfetto per qualunque amante della cucina.

Vaporiera Russell Hobbs 19270-56 | 33,68€

A volte un buon piatto al vapore è quello che ci vuole, specie se si punta ad una cucina salutare e che mantenga inalterate tutte le proprietà nutritive degli alimenti. Che sia pesce, verdura o, perché no, un buon raviolo in stile orientale, la vaporiera Russell Hobbs 19270-56 è quello che fa per voi! Dotata di tre vaschette per cuocere contemporaneamente cibi differenti, permette una cottura rapida senza che i sapori ed i profumi dei cibi si mescolino, permettendo, ad esempio, di cuocere riso e pesce contemporaneamente. Dotata di base in acciaio inox facile da pulire e di un comodo indicatore per il livello dell’acqua, arriva dotata di 3 vaschette con capacità totale di ben 9 litri. A meno di 35 euro è un vero affare di cui, per altro, potete ancora approfittare!

Scalda Panini Russell Hobbs 17888-56 | 32,00€

Che sia per un pranzo veloce o per una seratina in casa guardando Netflix, una piastra scalda panini può sempre far comodo, specie se siete amanti del panino fatto in casa o, perché no, di un buon toast frangrante e ben farcito. Venduta a soli 32,00€, questa piastra Russell Hobbs ha davvero impazzato su Amazon, complice le sue dimensioni compatte e il suo scarso consumo energetico. Rivestita in acciaio satinato, è bella da vedere e da utilizzare, grazie ad una piastra con rivestimento antiaderente facile da pulire, specie se amate le generose imbottiture di formaggio filante. Facile da usare, è dotata di perno con adattamento automatico a cibi di diversa dimensione ed arriva a casa vostra anche con un pratico vassoio raccogli-unto incorporato.

Macchina per il pane Moulinex Pain Plaisir | 64,00€

Ed a proposito di pane. Un buon panino potrebbe venire anche meglio se il pane lo si fa in casa proprio come una volta. Certo, oggi impastare e occupare il forno a lungo non sono opzioni alla portata di tutti, ma grazie alla bellissima Moulinex Pain Plaisir potrete scoprire il piacere della panificazione con poco ingombro e senza imbrattare la vostra cucina. Venduta quasi alla metà del suo prezzo originale, la Moulinex Pain Plaisir dispone di ben 12 programmi automatici e della capacità totale di un chilo, per permettervi di sfornare pagnotte sostanziose e fragranti. Potrebbe sembrare difficile, ma grazie ai suoi 3 livello di doratura persino l’ottenimento della crosta perfetta sarà a portata di mano anche per chi è alle prime armi nell’arte del pane fatto in casa.

