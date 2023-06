Se state cercando prodotti tech a prezzi vantaggiosi, vi informiamo che fino al 21 giugno Euronics offre numerose opportunità, riservate di solito agli eventi più importanti dell’anno. Il portale è così sicuro delle sue offerte che ha organizzato un vero e proprio Black Friday estivo, proponendo moltissimi prodotti tecnologici con sconti fino al 50%.

Quella messa a disposizione da Euronics è una delle promozioni più interessanti dell’ultimo periodo, ma per accedere ad alcune di queste offerte bisogna essere iscritti allo Star Club del portale. Niente di complicato, dal momento che basta una semplice registrazione gratuita. Entrando nello Star Club potrete poi accumulare punti con i vostri acquisti e sbloccare nuovi sconti. Insomma, se vi stavate preparando a degli acquisti relativi a prodotti informatici o riguardanti il tempo libero, magari prima di partire per le vacanze, valutare queste offerte potrebbe portare notevoli risparmi economici.

Ribadiamo che le opportunità di risparmio sono tante, ma ci teniamo a sottolineare quella relativa alla lavatrice Electrolux EW6F592U, poiché a nostro avviso tra le migliori di questa promozione. Parliamo infatti di un elettrodomestico da 739,00€ acquistabile a soli 399,00€, la cui offerta è ulteriormente avvalorata dal fatto che si tratta di una lavatrice con classe energetica A, che potrebbe portare a un risparmio di corrente potenziale annuo di oltre 250 euro rispetto a un modello meno efficiente.

Per quanto riguarda le prestazioni di lavaggio, Electrolux EW6F592U si basa su tecnologie avanzate, che fanno sì che ci siano anche numerosi programmi di lavaggio. Con il sistema SensiCare, la lavatrice regolerà automaticamente il ciclo di lavaggio in base al carico, garantendo un lavaggio delicato e sostenibile. Grazie agli appositi sensori, il ciclo viene ottimizzato per risparmiare tempo, acqua ed energia, preservando al contempo l’integrità dei tessuti.

Con l’opzione TimeSave sarà poi possibile sperimentare un lavaggio accurato in un tempo ancora più breve. Premendo il pulsante dedicato, il ciclo principale della lavatrice viene ridotto fino al 50%, consentendo di lavare i capi in cotone e sintetici in metà tempo rispetto al solito, mantenendo comunque la stessa qualità di lavaggio. Per una pulizia ancora più approfondita, sarà possibile utilizzare la funzione AntiAllergy Vapor, che erogherà vapore alla fine del ciclo, garantendo risultati paragonabili alle migliori lavatrici del 2023. Come saprete, infatti, il vapore contribuisce a ridurre batteri e allergeni dai vestiti, migliorando l’igiene del bucato.

Non manca, infine, la partenza ritardata, un opzione che consente di posticipare l’avvio del ciclo di lavaggio in base alle proprie esigenze, evitando che i capi puliti rimangano nel cestello per lunghe ore dopo il ciclo di lavaggio. Insomma, una lavatrice che non teme il confronto con i modelli più blasonati, la cui unica e vera mancanza è l’assenza degli assistenti vocali o di un’app dedicata, che avrebbero potuto soddisfare anche i più tecnologici.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a queste offerte, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questi sconti, visto che non ci è dato sapere a quanto ammonta lo stock di prodotti disponibili.

