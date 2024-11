Black Friday DAZN: si parte da 5,90€ e tutti i piani sono scontati!

Se siete alla ricerca di un modo conveniente per godervi lo sport in streaming, questa è l'occasione che stavate aspettando. DAZN ha lanciato una straordinaria promozione per il Black Friday 2024, con sconti fino al 60% su tutti i piani di abbonamento. I prezzi partono da appena 5,90€ al mese, rendendo lo streaming sportivo accessibile come non mai.

Black Friday DAZN, chi dovrebbe approfittarne?

DAZN si rivolge agli appassionati di sport che desiderano accedere a contenuti premium senza vincoli. La piattaforma offre diverse soluzioni, dal piano Start per gli amanti degli sport vari al Goal Pass per i tifosi di calcio, fino ai piani Standard e Plus per chi non vuole perdersi nulla. La visione in contemporanea su due dispositivi è garantita per i piani Plus e Standard, con la possibilità di utilizzare un singolo device ovunque.

L'offerta prevede tre piani principali: il piano Start a 5,90€ per i primi tre mesi (poi 11,99€), ideale per chi segue basket, volley e altri sport; il piano Goal Pass a 7,90€ per i primi tre mesi (poi 13,99€), perfetto per gli appassionati di calcio; e il piano Standard a 14,90€ per i primi tre mesi (poi 30,99€), che include tutta la Serie A e molto altro. Rimane infine il piano Plus a 14,90€ per i primi tre mesi (poi 59,90€) che fornisce gli stessi contenuti dello Standard su un massimo di due dispositivi.

Ogni piano è disponibile sia in versione mensile che annuale, con i prezzi indicati che risultano validi per chi sceglie la soluzione più lunga e dei leggeri aumenti per chi sottoscrive invece il piano mensile. Scegliendo il piano Goal Pass potete quindi fruire di 3 partite di serie A in coesclusiva per ogni giornata, mentre con il piano standard vi assicurerete di non perdervi neanche un incontro di serie A.

La piattaforma offre una qualità video eccezionale e un'interfaccia intuitiva, permettendo di seguire gli eventi sportivi su diversi dispositivi, dalle smart TV agli smartphone. La flessibilità dei piani consente di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, con la possibilità di modificare l'abbonamento in qualsiasi momento.

Con prezzi a partire da soli 5,90€ al mese, DAZN offre un'opportunità unica per accedere a contenuti sportivi di altissima qualità. La combinazione di eventi live, contenuti on-demand e la possibilità di seguire le competizioni più importanti rende questa promozione Black Friday particolarmente interessante per tutti gli appassionati di sport!. Ricordate però che gli sconti dureranno solo fino all'8 dicembre, non c'è quindi un minuto da perdere!