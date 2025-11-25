Con l’arrivo del Black Friday, è il momento perfetto per rinnovare il vostro spazio di lavoro. Tra le offerte più rilevanti di quest’anno spicca la scrivania regolabile FlexiSpot Serie E7 (versione 2026), che viene proposta con uno sconto del 30%. Grazie a questa promozione, il prezzo scende da 429,99€ a 299,99€, rendendo accessibile un prodotto premium pensato per chi desidera un ambiente ergonomico, moderno e altamente funzionale.

Valido dal 20 Novembre al 01 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Vedi offerta su Flexispot

FlexiSpot Serie E7 2026, chi dovrebbe acquistarla?

La nuova Serie E7 2026 rappresenta un notevole passo avanti in termini di tecnologia e qualità costruttiva. FlexiSpot ha perfezionato i motori, ora più silenziosi e potenti, e ha introdotto materiali rinforzati che garantiscono una maggiore robustezza durante ogni fase di utilizzo. Il risultato è una scrivania capace di sostenere un lavoro quotidiano intenso senza perdere in stabilità e durata nel tempo.

Uno degli elementi che distingue maggiormente questa versione è la fluidità del sollevamento, ora più stabile e armonioso che mai. La scrivania si regola con precisione millimetrica, permettendovi di passare da una postura seduta a una in piedi in pochi istanti. Questo non solo favorisce il benessere fisico, ma vi permette anche di mantenere alta la concentrazione e migliorare la produttività durante la giornata.

Se state valutando un investimento intelligente per la vostra postazione, il Black Friday offre l’occasione ideale. La FlexiSpot Serie E7 2026 unisce comfort, tecnologia e design, proponendosi come un alleato affidabile per chi trascorre molte ore al computer. Approfittare dello sconto del 30% significa portarvi a casa una scrivania premium pensata per durare negli anni, migliorare la vostra ergonomia e rendere il lavoro quotidiano decisamente più piacevole.

Vedi offerta su Flexispot