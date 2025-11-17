Il Black Friday è ormai alle porte e Adidas ha deciso di anticipare la corsa agli sconti, dando il via al suo Black Friday 2025. Quest’anno, la novità più interessante riguarda i membri adiClub: alcune offerte saranno infatti riservate esclusivamente a chi fa parte di questo programma. L’iscrizione è completamente gratuita e vi permetterà di accedere a vantaggi che gli altri utenti non potranno ottenere.

Black Friday Adidas, perché approfittarne?

Nonostante siano disponibili ottimi sconti anche per chi non è membro, diventare parte di adiClub significa avere la possibilità di mettere le mani su articoli selezionati e, in alcuni casi, con ribassi più significativi. Scarpe, abbigliamento e accessori di alta qualità potrebbero essere disponibili solo per voi, rendendo la vostra esperienza di shopping decisamente più esclusiva e vantaggiosa.

Il consiglio è di esplorare subito lo store ufficiale di Adidas per scoprire tutte le offerte, sia quelle aperte al pubblico sia quelle dedicate ai membri adiClub. La selezione è ampia e comprende articoli che spaziano dalle nuove collezioni ai pezzi più iconici del brand. La velocità sarà fondamentale: alcune taglie e modelli potrebbero esaurirsi rapidamente a causa dell’elevata richiesta.

Insomma, il Black Friday Adidas 2025 rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Se ancora non siete iscritti a adiClub, farlo ora vi garantirà l’accesso a offerte esclusive e sconti potenzialmente più alti. Non perdete tempo: visitate lo store, scegliete i vostri articoli preferiti e assicuratevi di trovare la taglia giusta prima che sia troppo tardi.

