Siamo ormai agli sgoccioli del Single Day su AliExpress, che quest’anno ha avuto una durata eccezionale, partendo dall’11 novembre. Ora che manca pochissimo alla scadenza del 19 novembre, è il momento giusto per ricordarvi tutte le opportunità che ancora potete sfruttare. Questa promozione non riguarda solo i grandi sconti sui prodotti, ma include anche il cashback a squadre: entrando nel nostro team, ogni vostro acquisto su AliExpress vi permette di accumulare un rimborso che potrete utilizzare come desiderate all’interno della piattaforma.

Vedi offerte su Aliexpress

Single Day Aliexpress in scadenza, perché approfittarne?

Anche se il Black Friday è ormai alle porte e sicuramente AliExpress proporrà nuove iniziative, i coupon attualmente disponibili offrono ancora vantaggi notevoli, con sconti che arrivano fino a 85€ extra su determinati acquisti. In alcuni giorni, è possibile aggiungere anche lo sconto aggiuntivo tramite PayPal, aumentando ulteriormente il risparmio. Questa combinazione rende gli ultimi due giorni del Single Day un’occasione da non perdere per chi ama fare shopping intelligente e approfittare di ogni possibilità di risparmio.

Ecco i coupon disponibili e i relativi requisiti di spesa:

IT03 / D11IT03 : 3€ di sconto su un acquisto minimo di 15€

: 3€ di sconto su un acquisto minimo di 15€ IT05 / D11IT05 : 5€ di sconto su un acquisto minimo di 29€

: 5€ di sconto su un acquisto minimo di 29€ IT12 / D11IT12 : 12€ di sconto su un acquisto minimo di 69€

: 12€ di sconto su un acquisto minimo di 69€ IT20 / D11IT20 : 20€ di sconto su un acquisto minimo di 129€

: 20€ di sconto su un acquisto minimo di 129€ IT40 / D11IT40 : 40€ di sconto su un acquisto minimo di 249€

: 40€ di sconto su un acquisto minimo di 249€ IT60 / D11IT60 : 60€ di sconto su un acquisto minimo di 369€

: 60€ di sconto su un acquisto minimo di 369€ IT75 / D11IT75 : 75€ di sconto su un acquisto minimo di 469€

: 75€ di sconto su un acquisto minimo di 469€ IT85 / D11IT85: 85€ di sconto su un acquisto minimo di 549€

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità: il Single Day di AliExpress può ancora regalare ottime soddisfazioni, ma il tempo stringe. Consultate subito la pagina promozionale, scegliete i vostri prodotti preferiti e approfittate di cashback e coupon prima che scadano. In fondo, due giorni possono fare davvero la differenza quando si tratta di risparmiare su acquisti intelligenti!

