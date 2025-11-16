Pochi giorni fa ha debuttato su YouTube, come ogni giovedì, un nuovo episodio di Crossover – Universo Nerd, lo splendido programma TV dedicato al gaming, la tecnologia e la cultura pop, che da questa settima edizione vede anche il contributo della famiglia di 3Labs, con il nostro Andrea “Ferry” Ferarrio tra i volti di punta dello show!

L'episodio, disponibile gratuitamente sul canale TV di Crossover, e visualizzabile anche sulle pagine speciali di Tom's Hardware Italia e Spaziogames.it, sarà il primo di due appuntamenti speciali interamente dedicati a Lucca Comics & Games 2025, per raccontare da vicino la fiera che ogni anno accende la passione di migliaia di appassionati di cultura pop, videogiochi e intrattenimento.

Sarà un appuntamento ricco di contenuti e curiosità, un vero concentrato di tutto ciò che rende unica l’atmosfera di Lucca. Si parlerà dei nuovi giochi in arrivo da MS Edizioni, tra universi fantastici, dadi e strategie capaci di unire appassionati di ogni età, e delle ultime creazioni firmate LEGO, sempre pronte a sorprendere con costruzioni che trasformano la fantasia in materia. Grande spazio anche alla spettacolare mostra dedicata a Tetsuo Hara, leggendario autore di Ken il Guerriero e ospite d’onore dell’edizione 2025, che celebra con tavole, schizzi e memorabilia uno dei manga più amati e iconici di sempre!

Insomma, per chi ama i mondi fantasy, le avventure dal sapore epico e le storie che hanno lasciato un segno nella cultura giapponese, è un’occasione da segnare in agenda: un concentrato di passione, creatività e ricordi che accende l’anima di ogni vero nerd.

E siamo solo all'inizio: durante la puntata non mancherà la consueta rubrica Emross, sempre pronta a scavare nei lati più curiosi dell’universo nerd, e i collegamenti direttamente dagli stand Nintendo e Star Comics, per scoprire le ultime chicche pensate per fan e collezionisti.

E dulcis in fundo, a rendere il tutto ancora più imperdibile c'è anche un’intervista esclusiva che il team di Crossover ha avuto con John Romero, una vera leggenda vivente del mondo del gaming, che ogni vero appassionato conosce: co-creatore del rivoluzionario DOOM e tra i padri del genere FPS, Romero si è concesso ai microfoni di Crossover raccontando la sua esperienza e la visione che continua a ispirare generazioni di sviluppatori e giocatori in tutto il mondo.

Insomma, un episodio da non perdere, che vi ricordiamo essere ora disponibile su YouTube e sulle pagine dedicate di Tom's Hardware Italia e SpazioGames.it. Mettetevi comodi: si parte per un viaggio nel cuore di Lucca Comics 2025, dove ogni stand racconta un pezzo della nostra cultura pop.