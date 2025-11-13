Sulla scia del successo ottenuto a IFA 2025, SwitchBot ha ufficialmente lanciato lo SwitchBot AI Art Frame. Questo innovativo prodotto si distingue come il primo quadro artistico a colori E-Ink potenziato dall'IA al mondo, sviluppato per portare l'arte viva e la creatività digitale negli ambienti domestici moderni. Il cuore dell'AI Art Frame è la sua tecnologia di visualizzazione all'avanguardia. Alimentato da E-Ink Spectra 6, il quadro è progettato per replicare fedelmente la consistenza e la profondità di un'opera d'arte reale.

Presenta strati di colore simili alla pittura a olio e una finitura che ricorda la carta. Il display è pensato per il massimo comfort visivo: è privo di retroilluminazione e antiriflesso, garantendo l'aspetto di un vero dipinto in qualsiasi condizione di luce e risultando particolarmente riposante per gli occhi.

Scopri AI Art Frame

Massima creatività con AI Studio e NanoBanana

L'aspetto più innovativo risiede nella funzione AI Studio, alimentata da NanoBanana, che trasforma gli utenti in veri artisti digitali.

AI Art Prompt : consente agli utenti di inserire prompt testuali, anche combinati con risorse visive, per generare opere d'arte originali. È anche possibile trasformare semplici scarabocchi caricati in nuove espressioni artistiche.

: consente agli utenti di inserire prompt testuali, anche combinati con risorse visive, per generare opere d'arte originali. È anche possibile trasformare semplici scarabocchi caricati in nuove espressioni artistiche. AI Art Remix: permette di convertire foto o schizzi esistenti in pezzi che richiamano stili come la pittura a olio, l'acquerello o persino l'arte ispirata agli anime.

Per accedere a queste funzionalità AI, è disponibile una prova gratuita di 30 giorni che include fino a 400 generazioni al mese. Successivamente, l'abbonamento ha un costo di 4,99€ al mese.

Design elegante, wireless e flessibile

L'AI Art Frame è progettato per integrarsi in qualsiasi arredamento. Il suo design minimalista è arricchito da una struttura in lega di alluminio premium e cornici intercambiabili. Sorprendentemente, il quadro è compatibile con le cornici IKEA RÖDALM per una facile sostituzione e personalizzazione.

L'aspetto più pratico è la sua autonomia: la batteria integrata da 2000mAh garantisce una durata fino a due anni per carica (con cambio immagine una volta a settimana). Poiché consuma energia solo durante il cambio del contenuto e non presenta cavi visibili, mantiene l'estetica di un tradizionale quadro incorniciato.

Dimensioni e prezzi

Il quadro è disponibile in tre formati per adattarsi a diversi spazi e orientamenti (orizzontale o verticale). Queste sono le dimensioni dello schermo:

Small Size : 7.3” | 119,99€ (-20%)

: 7.3” | Medium Size : 13.3” | 279,99€ (-20%）

: 13.3” | Large Size: 31.5” | 999,99€ (-33%）

Attualmente, il SwitchBot AI Art Frame è acquistabile tramite il sito web ufficiale di SwitchBot, con prezzi a partire da 149,99€. Gli utenti possono caricare, organizzare e aggiornare i contenuti quotidianamente tramite l'App SwitchBot, con la possibilità di archiviare fino a 10 immagini localmente o sincronizzarle tramite l'applicazione.

Scopri AI Art Frame