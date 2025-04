Controlli chi arriva, parli con chi suona. 2 videocamere a -70%

In un mondo dove la sicurezza della propria casa è diventata una priorità, poter contare su dispositivi affidabili ed efficienti fa la differenza. Le videocamere Blink Outdoor, oggi disponibili in offerta con uno sconto eccezionale del 70%, rappresentano una soluzione ideale per chi desidera tenere tutto sotto controllo senza spendere una fortuna. Due videocamere a soli 53,99€ invece di 179,99€: un’occasione da cogliere al volo per proteggere la vostra abitazione con tecnologia HD senza fili, batteria a lunga durata e resistenza alle intemperie.

Blink Outdoor, chi dovrebbe acquistarlo?

Con le videocamere di sorveglianza Blink Outdoor, potrete monitorare la vostra casa giorno e notte, grazie alla visione notturna a infrarossi. Il sistema funziona fino a due anni con due batterie AA al litio, incluse nella confezione, eliminando la necessità di frequenti ricariche o interventi di manutenzione. Progettata per resistere a pioggia, sole e neve, questa videocamera è perfetta sia per l’uso interno che esterno, offrendovi una protezione costante, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

La videocamera non si limita a registrare ciò che accade: vi permette anche di interagire in tempo reale con chi si presenta alla porta, grazie alla funzione Live View e all’audio bidirezionale. Inoltre, riceverete notifiche istantanee sul vostro smartphone quando viene rilevato un movimento, con la possibilità di personalizzare le zone sensibili tramite l'app Blink Home Monitor, così da evitare falsi allarmi e ricevere solo gli avvisi realmente utili.

Facile da installare senza l'intervento di tecnici, Blink Outdoor è compatibile con Alexa, permettendovi di gestire il sistema di sorveglianza semplicemente con la voce. Potrete anche salvare e condividere i video localmente, con l’aggiunta del Sync Module 2 e una chiavetta USB (venduti separatamente), o scegliere l’archiviazione cloud con 30 giorni di prova gratuita del servizio Blink. In pochi minuti, avrete una rete di sicurezza intelligente al vostro servizio.

Vedi offerta su Amazon