Blockchain ci aiuterà a recuperare il controllo dei propri dati

La raccolta dei dati è attualmente così onnipresente che quasi non ce ne accorgiamo più. Ma praticamente ogni volta che utilizziamo un servizio online o un’app per qualsiasi cosa, accettiamo di cedere il controllo di tutti i dati che ci capita di dare via. La maggior parte delle persone ora è consapevole che le grandi aziende tecnologiche come Facebook, Google e Amazon stanno osservando ogni nostra mossa per aiutare a migliorare i propri algoritmi e farci continuare a fissare i nostri schermi mentre addebitano un premio agli inserzionisti per tutta quell’attenzione mirata.

Dai browser web ai fitness tracker, alle carte fedeltà dei supermercati e alle piattaforme di viaggio online: ogni mossa che facciamo dipinge un’immagine di noi per la quale gli inserzionisti sono disposti a pagare il massimo. Ma mentre i prezzi delle azioni delle società che riconoscono il valore di questi dati continuano la loro traiettoria al rialzo, la maggior parte di noi non vedrà mai alcun beneficio dalla nostra volontà di condividere.

Blockchain invece offre la promessa di riportarci in controllo dei nostri dati. Tuttavia, l’ampio potenziale delle soluzioni basate su blockchain ha impiegato del tempo per dare i suoi frutti. Dopo il lancio di Ethereum nel 2015, molti sviluppatori hanno visto il potenziale e hanno iniziato a creare app e piattaforme, alcune buone, molte cattive. Ma sei anni dopo, stiamo iniziando a vedere progetti un tempo alle prime armi iniziare a decollare e ottenere una trazione significativa anche tra gli utenti tradizionali.

Photo credit - Tzido/depositphotos.com

Bistroo è uno di questi esempi, con l’obiettivo di affrontare il crescente appetito per la consegna di cibo a domicilio. Sfruttando la connettività peer-to-peer della blockchain, Bistroo gestisce una piattaforma che facilita la relazione tra i ristoratori e i loro clienti. I ristoranti possono elencare i loro menu con il pieno controllo sui loro prezzi e ricevere i pagamenti direttamente dai clienti.

Pagano una commissione significativamente inferiore rispetto a quella che farebbero utilizzando un servizio come UberEats o Deliveroo e, forse, la cosa più importante, possono offrire agli utenti un punto di forza unico in quanto possono scegliere come proteggere i propri dati. Piuttosto che un modello in cui il cliente accetta di raccogliere i propri dati in cambio di un servizio, con Bistroo, può scegliere di mantenere i propri dati privati ​​o guadagnare premi basati su criptovalute in token BIST per aver scelto di condividerli.

Ci sono altri esempi di storie di successo simili da piattaforme blockchain incentrate sul dare agli utenti il ​​controllo dei propri dati. C’è ancora un ampio margine di miglioramento. Ma man mano che le soluzioni per la privacy dei dati basate su blockchain guadagnano terreno ed emergono ulteriori innovazioni nell’area dell’identità decentralizzata di autosovranità, c’è ancora speranza di poter rivendicare la nostra privacy consentendo al tempo stesso di far crescere un’economia dei dati sana.